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我國安局稱陸設逾百「警僑驛站」 國台辦：賊喊捉賊蓄意栽贓

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
對我國安局指大陸頻設置由其公安主導的海外「警僑驛站」，進行對台「統戰」。國台辦發言人朱鳳蓮31日表示，「民進黨完全是賊喊捉賊，蓄意栽贓。」（記者廖士鋒／攝影）
對我國安局指大陸頻設置由其公安主導的海外「警僑驛站」，進行對台「統戰」。國台辦發言人朱鳳蓮31日表示，「民進黨完全是賊喊捉賊，蓄意栽贓。」（記者廖士鋒／攝影）

近日我國媒體引述國安局報導稱，大陸頻設置由其公安主導的海外「警僑驛站」，進行對台「統戰」，散佈假訊息威脅民主。對此，國台辦31日指，「民進黨當局說法，完全是賊喊捉賊，蓄意栽贓。」

國台辦發言人朱鳳蓮31日於例行記者會上回應，大陸相關部門日前已對一些台灣媒體的報導進行了批駁和澄清。她稱，民進黨「上台7年，全方位、全鏈條編造、散播虛假訊息，是假訊息產業鏈的『鏈主』」，負責提供虛假訊息源，然後由其「豢養的網軍」帶風向，而綠媒跟風炒作，不斷抹黑攻擊大陸。

朱鳳蓮進一步批評，民進黨造假成癮，為謀取政治私利持續制假造假，蓄意激化兩岸敵意對立，傷害兩岸民眾感情，破壞兩岸關係發展。「民進黨當局的說法，完全是賊喊捉賊，蓄意栽贓。」民進黨剝奪普通民眾的知情權，封堵島內同胞了解大陸真情實況的渠道，誤導台灣社會和民眾認知。

據我國國家安全局近日交給立法院的報告指出，自2016年起，大陸公安機關陸續在全球幾個重要國家、城市廣設至少百個「警僑驛站」，其主要藏身在當地國華人圈的僑社、同鄉會、餐廳等地。而北京透過此「驛站」來作為海外誘捕、掌握異議人士情報的重要管道。據悉，目前「警僑驛站」人員以來自浙江溫州、麗水、青田、江蘇南通、福建等5個公安局為主。

民進黨 假訊息 公安

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