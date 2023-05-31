蔡英文遺憾台未參與WHA 國台辦：越是折騰越是自取其辱

儘管台灣今年無法參加76屆世衛大會（WHA），總統蔡英文27日接見「世衛行動團」時仍指，今年除了有12個友邦，在世界衛生組織（WHO）提案為台灣仗義執言，也有13個理念相近的國家，在WHA發聲支持台灣，創下歷史新高。國台辦31日對此表示，民進黨當局在國際組織活動中越是折騰，越是自討沒趣，自取其辱。

大陸國台辦31日召開例行記者會，發言人朱鳳蓮表示，關於台灣參與世界衛生組織活動問題，大陸已多次表明立場。台灣地區之所以不能以觀察員身份參加世界衛生大會，是因為「民進黨當局頑固堅持『台獨』立場」，破壞了處理這一問題的政治基礎。

朱鳳蓮再稱，民進黨藉由WHA涉台問題進行政治炒作，「實際上是讓國際社會更加看清楚兩個事實：一是台灣是中國的一部分；二是民進黨當局真正關心的不是台灣民眾的衛生健康，而是藉鬧會、蹭會，大做政治文章，尋求所謂『國際空間』。」

朱鳳蓮進一步批評，「民進黨當局在國際組織活動中越是折騰，越是自討沒趣，自取其辱。」而今年WHA期間，近140個國家表明堅持「一個中國原則」、反對台灣參加WHA的立場，近百個國家就此專門致函世衛組織總幹事或公開發表聲明，對民進黨的政治操弄明確表達反對意見。

事實上，WHA21日至30日舉行時，衛福部長薛瑞元所率領的「世衛行動團」雖然未獲邀進到WHA場內，但該團隊在日內瓦不但進行多場雙邊會談，拓展政府間醫衛合作，也跟「世界醫師會」合作，舉辦緊急醫療論壇。世衛行動團也透過「全球合作暨訓練架構」（GCTF），與美國、日本、澳洲交換防治新冠的經驗。