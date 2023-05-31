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影／美國指控殲16南海上空迫近美軍偵察機　中使館回嗆：堅決捍衛主權

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
美國指控殲16南海上空迫近美軍偵察機。（美國印太司令部推特）
美國指控殲16南海上空迫近美軍偵察機。（美國印太司令部推特）

美國印太司令部30日公布影片並發表聲明，指出美國空軍1架RC-135偵察機近日飛越南海時，被1架中國殲16戰機攔截，攔截期間採取「不必要的侵略性飛行動作」。中國駐美大使館則反批美國在南海布署機艦監控中國，回嗆會堅決捍衛主權。

美國之音報導，美國印太司令部的聲明提到，美軍RC-135偵察機5月26日在南海飛行時，遭到中國殲16戰機攔截，但殲16飛行員選擇在攔截過程中，進行「不必要的挑釁舉動」。

根據美軍印太司令部在官方推特帳號公布的影片，一架解放軍「殲-16」軍機近距離從美軍RC-135電偵機鼻翼前飛過，而美軍機駕駛艙明顯因亂流影響而震動。

美國印太司令部表示，RC-135當時正在南海國際空域進行例行性任務，且過程遵守國際法規，中國軍機如此攔截行為並不專業。美國印太司令部強調，印太聯合部隊將繼續在國際空域飛行，同時也期待印太地區所有國家都能依照國際法，安全地使用國際空域。

路透報導，中國駐華盛頓大使館發言人劉鵬宇沒有就具體細節發表評論，但表示長期以來，美國「頻繁出動飛機和船隻對中國進行抵近偵察，對中國構成嚴重威脅」。

劉鵬宇進一步指出，「中國敦促美國停止這種危險的挑釁行為，停止將責任推給中國。」中國將「繼續採取必要措施，堅決捍衛國家主權和安全，與地區國家一道，堅定維護南海和平穩定。」

美中軍方時而傳出在南海「危險交會」。去年12月，一架解放軍機飛近美國軍機，雙方距離僅3公尺，迫使美軍機採取緊急迴避飛行，以避免擦撞。

美中近年因台海和南海問題而陷入緊張關係。此次解放軍機的挑釁行徑發生時機，剛好是美方急欲與中方重新開啟軍方溝通對話之際。美國五角大廈29日表示，中國已拒絕美方提出的讓兩國國防部長於本週末在新加坡舉行的香格里拉安全論壇會面要求。

中國外交部發言人30日對此表示，美方應該很清楚中國拒絕的原因，但不願正面回應是否與美國遲遲未解除對中國國防部長李尚福制裁令有關。

美國 美軍

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