賴清德說「最想跟習近平共進晚餐」 陸外交部這樣回答

民進黨總統參選人賴清德日前到台大進行校園座談，他在個人IG公布接受台大政治系學生「快問快答」影片。被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴秒答「中國國家主席習近平」。今天下午中國大陸外交部記者會上有外媒就此提問，大陸外交部發言人毛寧回應稱，「台灣是中國的一部分」，但強調這不是外交問題，她不作評論；又說台海和平穩定關鍵在於堅持「一個中國」原則。

據大陸外交部網站發布今天記者會的問答內容，彭博社記者提問：「台灣『副總統』賴清德稱，他最想共進晚餐的人是中國領導人。如有機會，他會勸中國領導人『放輕鬆一點，不用壓力那麼大』『人民的福祉最重要，和平對大家都有好處』。對此有何評論？」

毛寧回應說：「台灣是中國的一部分，沒有什麼『副總統』。這也不是外交問題，我不作評論。」

她接著又說，民進黨當局如果真的關心台海和平穩定，關鍵在於堅持「一個中國」原則。