陸疾控中心前主任首證實：武漢病毒研究所曾被搜索 不應排除外洩可能性

英國廣播公司報導，前中國疾控中心主任高福日前接受專訪時表示，科學上不應排除COVID-19病毒從實驗室洩漏的可能性。但他又強調，武漢病毒研究所曾接受官方某種形式的正式調查，並聽聞調查結果沒有任何問題。

根據報導，這是中國方面人士首度證實，武漢病毒研究所曾就COVID-19病毒的相關問題，接受正式調查。高福並證實，武漢病毒研究所已接受過相關領域專家的雙重檢查。

報導指出，高福日前接受英國廣播公司（BBC）廣播4台Podcast節目「追查COVID病毒起源」的訪談時，作上述表示。

根據報導，高福在訪談中針對COVID-19病毒起源問題指出，「你總是可以懷疑任何事情，那是科學，不要排除任何事情」。

報導指出，可能的跡象顯示，中國政府可能比其官方聲明所暗示的更重視COVID-19病毒的「實驗室洩漏」理論。

高福在訪談中表示，武漢病毒研究所接受了「某種形式的正式調查」，而中國政府「組織了一些工作」，但調查並不包括他曾任職的中國疾控中心。

當主持人問到，這是否意味著另一個政府部門對武漢病毒研究所進行了正式搜索，高福回答「是的」，武漢病毒研究所已接受過相關領域專家的雙重檢查。

高福並表示，他還沒有看到相關調查結果，但聽聞調查結果沒有任何問題。他並認為，相關的結論是武漢病毒研究所遵守了所有規定，沒有發現任何違規行為。