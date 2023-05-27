快訊

颱風攪局之後還會有梅雨嗎？氣象局1張圖分析

影響世界的台南囝仔！謝金河：黃仁勳光芒蓋過馬斯克 開啟新時代的巨人

聽新聞
test
0:00 / 0:00

王文濤會戴琪 中方提出經貿領域涉台問題等四項關切

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
大陸商務部部長王文濤參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪。 大陸商務部官網
大陸商務部部長王文濤參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見美國貿易代表戴琪。 大陸商務部官網

依據大陸商務部官網訊息，大陸商務部部長王文濤26日在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見了美國貿易代表戴琪。在這一簡短的訊息中，大陸商務部透露，中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題向美方提出關切。

商務部的新聞訊息中指出，雙方就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟框架、301關稅等重點問題提出關切。

不過，就如同前一場與美國商務部長雷蒙多的會見時，雙方同意建立溝通渠道保持和加強交流一樣，這場王戴會，雙方也同意「繼續保持交流溝通」。不過在字眼上，這次少了「建立溝通渠道」的描述。

美國貿易代表署發布的新聞則稱，雙方在會晤時除討論美中貿易關係外，也關切中方經濟與貿易政策上非市場行為。她認為，美中需要在去年11月印尼峇里島「拜習會」的基礎上，維繫雙邊溝通管道暢通。另戴琪也在會中強調，有必要解決中國在經濟與貿易政策上，由國家帶頭進行非市場行為所造成的不平衡現象。她也關切北京對美國企業採取的行徑。

美國 大陸商務部

延伸閱讀

戴琪會中國商務部長 關切中方非市場行為

美中貿易官員會談 戴琪APEC會議場邊會晤王文濤

雷蒙多會王文濤 美中強化交流

美中商務部長會談 聚焦管制

相關新聞

王文濤會戴琪 中方提出經貿領域涉台問題等四項關切

依據大陸商務部官網訊息，大陸商務部部長王文濤26日在美國底特律參加亞太經合組織貿易部長會議期間，會見了美國貿易代表戴琪。...

美刺針飛彈抵台 毛寧：敦促美方停止武裝台灣縱容台獨

據可信我軍方訊息，美已將一批ＦＩＭ—九十二肩射式刺針防空飛彈於昨天凌晨運抵桃園機場，由軍方接收。大陸外交部發言人毛寧今天...

英國發布香港報告 北京：還是沒從殖民舊夢中醒來

英國政府25日再度向該國國會提交「香港問題半年報告」，批評北京不遵守「中英聯合聲明」以及呼籲廢除「香港國安法」，對此大陸...

大陸空姐假裝不懂中文講英文 港人1招反擊：用母語溝通有何問題？

國泰航空3名空姐涉歧視非英語乘客事件引起軒然大波，早前有港人於網上分享類似經歷，指有次乘搭大陸航空公司班機，懂普通話的大陸空姐於派餐時疑假裝不懂中文，堅持用英文與他和女友溝通。他與女友於是以同一招數反擊，假裝不懂英文，堅持用中文與對方溝通，擾攘一陣子後，空姐終於肯轉為說中文提供服務。原PO事後直言，空姐假裝不懂中文「實在匪夷所思」，指出「大家都識中文又Asia（亞洲）樣，用母語溝通有何問題」。

大陸與不丹邊界談判再傳進展 雙方將盡早舉行下輪會談

大陸跟不丹之間的邊界談判近期頻頻有進展，繼2023年1月雙方在雲南昆明舉行為期4天專家組會議後，近日再度於不丹首都辛布舉...

岸田文雄將出席北約峰會 毛寧：日本不要破壞地區和平

根據《環球網》報導，日本首相岸田文雄正在安排參加定於7月份在立陶宛舉行的北約峰會，預計將與北約秘書長舉行雙邊會談，討論北...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦