英國發布香港半年報告 特區政府：停止干涉中國內政

香港特區政府昨25日深夜發布新聞公報，新聞公報強烈反駁英國發表的所謂「香港半年報告」，認為它對「一國兩制」成功實踐下的香港進行惡意詆毀和政治攻擊，並表示強烈不滿和堅決反對。新聞公報表示，香港特區是中華人民共和國不可分離的部分，特區政府再次強烈敦促英國遵從國際法和國際關係的基本準則，立即停止干涉純屬中國內政的香港事務。

英國每六個月就會由其外交聯邦大臣提出香港報告，交存議會，被稱為「香港半年報告」(six-monthly report on Hong Kong)，這次是發布自去年七月一日到十二月三十一日的報告。報告涉及重大政治發展、憲法與「一國兩制」、法律和司法系統、基本權利和自由等項目。

這次於昨25日發布的報告的結論中指出，香港的高度自治和權利自由載於《中英聯合聲明》。但移交25 年後，中國仍處於持續不遵守該條約的狀態。香港的自由受到限制，批評的聲音被壓制，新聞和集會自由的空間減少。國家安全法和煽動叛亂這一過時的罪行的持續使用，繼續損害香港的生活方式。

報告另指，依聯合國公民 權利和政治權利國際公約的報告，香港必須恢復真正的權利和自由。我們敦促香港當局充分參與這些建議。而英國將繼續支持香港人，並履行英國作為這項具有法律約束力的條約的共同簽署國的責任。將與我們的國際夥伴一道，繼續帶頭努力審查中國政府的行動。並在最後說，中國是自願加入這一聯合聲明的。英國呼籲中國信守承諾。

而香港特區的聯合公報也在同日深夜發出新聞公報強硬回擊，特區政府發言人表示，經完善的選舉制度為全面落實「愛國者治港」原則提供了法律保障，確保政權掌握在愛國者手中是世界通行的政治原則，沒有一個國家或地區的人民會容許政權落入不愛國甚或出賣自己國家的人手中。任何背景人士，只要符合愛國者的要求和具體標準，都可以依法參加選舉，並在成功獲選後進入特區管治架構，為香港市民服務。

發言人稱，國家安全屬於中央事權，每個國家都有責任和權利維護其國家安全，而英國亦有大量國家安全法例。特區政府堅決反對英國通過所謂報告一再惡意詆毀香港國安法，肆意干預香港依法施政、破壞香港法治，並強烈不滿他們對香港國安法實施讓廣大香港市民生活和經濟活動恢復正常、營商環境恢復的實況置若罔聞。

發言人說，我們必須強調，制定香港國安法是為了讓香港居民重新享有於2019年6月至2020年年初的黑暴期間不能享有的權利和自由。香港國安法確實達到預定效果，並迅速和有效地恢復穩定和安全。這是於香港生活的人和於香港經營的商戶的親身經歷，無可爭議。

公報稱，就英國所謂報告對特區政府執法行動再次的毫無理據抹黑，特區政府嚴正重申，香港執法部門在香港國安法以至任何本地法律下，一直根據證據、嚴格依照法律，以及按有關人士、機構或組織的行為而採取執法行動，與其政治立場、背景或職業無關。

由於半年報告中提及蘋果日報創辦人黎智英聘請英國大律師歐文代表他進行訴訟，並獲香港法院准許，但遭香港律政司提出上訴；特區政府發言人還回擊，英國根本沒有類似香港的海外律師專案認許制度，更遑論是容許沒有當地全面執業資格的海外律師辦理英國的國家安全案件。對香港的海外律師專案認許申請案件妄加置喙，是典型的「雙標」，虛偽至極。