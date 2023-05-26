陸媒：陸今年新生兒 恐不足800萬

大陸出生人口節節降，根據預估，大陸今年出生人口不足八百萬，再創新低，多家醫院都面臨分娩數目下降，有醫院指今年分娩數目減少一半以上，有醫院甚至暫停產科助產服務。

中國新聞社主管的「中國慈善家」雜誌日前刊文，估算今年全年新出生人口不足八百萬。廣東某綜合醫院婦產科一位醫生表示，這幾年孕婦數目明顯減少，今年更為明顯，他任職的醫院至少減少了三分之一。

雖然中國全國孕婦數目銳減始於二○一六年，但該位醫生表示，真正感覺到變化比較大的是從二○二一年開始，「疫情期間很多人陽了以後推遲了生育計畫。但這並不是主要原因，關鍵還是年輕人不想生孩子，考慮到生活壓力，即使生也只生一個。」

據中國國家統計局的數據，二○一六年全年中國出生人口一八八三萬人，達到近年峰值，隨後以平均每年減少一百五十萬人的速度連續下降六年。

新生兒減少，各地產科醫院面臨無人上門窘境。「紅星新聞」報導，浙江省蒼南縣中醫院七日公告，七日起暫停產科助產服務（產科門診照常開放），需要分娩的孕婦，必須到其他醫院就診。

該院婦產科一名醫護人員表示，「分娩的數量很少，（繼續）幹就沒有意義了，我們去年十月份就徹底停掉了。」

報導又引述貴州省某縣婦幼保健院一名婦產科醫生表示，今年該院的分娩數目較去年同期下降近百分之卅，縣城內三家公立醫院的新生兒出生率都下降，醫護的薪資也受影響。黑龍江省哈爾濱市婦幼保健院一名產科醫生也表示，醫院今年的分娩數目減少一半以上。

近年大陸多地政府推出不同的鼓勵生育措施，最普遍之一是發錢鼓勵生育。「中國慈善家」稱，武漢東湖高新區十二日發布，生孩子最高人民幣六萬元（約新台幣廿六萬元）的補貼，被稱「史上最強」補貼政策。

西南財經大學教授、中國人口學會副會長楊成鋼表示，目前大陸撫育孩子的成本仍然偏高，社會必要消費標準提高，使中產家庭也有些力不從心；而年輕人的個人主義、享樂主義價值觀及文化潮流，短時間內很難改變，對人口增長傷害很大，經濟發達國家都面對這問題。他建議，政府要把鼓勵生育的重心和著力點放在一孩生育上。