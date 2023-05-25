香港移民潮申請數回落 過去兩年逾11萬人已赴英　

英國政府2021年開放英國國民（海外）護照（BNO）「5+1」移民英國計劃，讓持有BNO港人循此途徑移居當地。據港媒報導，英國內政部公布數據顯示，截至今年首季共接獲17.25萬份申請，當中有超過11萬人已抵達英國。

據《香港01》報導，英國內政部數據顯示，申請高峯為政策推出首兩季，分別各有超過3萬宗，今年首季已回落至9,411份。

數據顯示，英國去年整體移入人口約116.4萬，其中有5.2萬人為持英國國民（海外）護照（BNO）護照移民的港人。

據報導，英國內政部文件顯示，自2021年1月31日至今年3月底，累計接獲172,500 份「BNO Visa」申請，當中申請高峰期出現在2021年首季及第二季，分別有 33,100 和 30,200宗申請，其後申請數量有所減少，至去年9月趨向穩定，今年首季共有 9,411份申請，較2022年第4季10,100宗稍為減少。

截至今年3月底，共有139,144人獲得境外 BNO簽證，當中113,500人已抵達英國，而英國境內授予了27,276份BNO簽證。

英國內政部指出，申請人中有62％是BNO或香港護照持有人，37％是中國護照持有人。主申請人中，90％為香港或BNO護照持有人，其家屬中有77％為中國護照持有人，21％為香港或BNO護照持有人。