宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤24日在北京會見海基會前董事長、台灣中華民族發展基金會董事長林中森一行時表示，兩岸同胞走親走近、擴大交流合作，符合兩岸同胞追求美好生活的共同願望。大陸將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

據《中國台灣網》報導，宋濤告訴林中森，「習近平總書記指出，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。我們全面貫徹習近平總書記關於對台工作的重要指示精神和『新時代黨解決台灣問題的總體方略』，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，扎實推進祖國統一進程。」

宋濤表示，兩岸同胞走親走近、擴大交流合作，符合兩岸同胞追求美好生活的共同願望。「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」。

宋濤稱，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。兩岸中國人有足夠的智慧解決好自己的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在自己手中。廣大台灣同胞要把握歷史大勢，秉持民族大義，積極參與到民族復興進程中來，共享發展成果，共創盛世榮光。」