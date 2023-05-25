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宋濤見海基會前董事長林中森 重申一中原則和九二共識

聯合報／ 大陸中心／即時報導
大陸國台辦主任宋濤告訴海基會前董事長林中森，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，兩岸中國人有足夠的智慧解決好自己的問題。（取自《中國台灣網》）
大陸國台辦主任宋濤告訴海基會前董事長林中森，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事，兩岸中國人有足夠的智慧解決好自己的問題。（取自《中國台灣網》）

中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤24日在北京會見海基會前董事長、台灣中華民族發展基金會董事長林中森一行時表示，兩岸同胞走親走近、擴大交流合作，符合兩岸同胞追求美好生活的共同願望。大陸將繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策。

據《中國台灣網》報導，宋濤告訴林中森，「習近平總書記指出，台灣前途在於國家統一，台灣同胞福祉繫於民族復興。我們全面貫徹習近平總書記關於對台工作的重要指示精神和『新時代黨解決台灣問題的總體方略』，堅持一個中國原則和『九二共識』，堅決反對『台獨』分裂和外部勢力干涉，積極促進兩岸關係和平發展、融合發展，扎實推進祖國統一進程。」

宋濤表示，兩岸同胞走親走近、擴大交流合作，符合兩岸同胞追求美好生活的共同願望。「我們始終尊重、關愛、造福台灣同胞，繼續致力於促進兩岸經濟文化交流合作，持續完善增進台灣同胞福祉的制度和政策」。

宋濤稱，「兩岸同胞是一家人，兩岸的事是兩岸同胞的家裡事。兩岸中國人有足夠的智慧解決好自己的問題，把中華民族的命運牢牢掌握在自己手中。廣大台灣同胞要把握歷史大勢，秉持民族大義，積極參與到民族復興進程中來，共享發展成果，共創盛世榮光。」

根據《中國台灣網》的報導，林中森表示，兩岸民眾同屬中華民族，文化同根，歷史同源，語言相通，血脈相連，是血濃於水的一家人。堅持「九二共識」是維護兩岸關係穩定發展的基石，兩岸炎黃子孫理應促進兩岸和平融合發展，加速實現中華民族偉大復興。

大陸國台辦主任宋濤24日在北京會見海基會前董事長林中森一行。（取自《中國台灣網》）
大陸國台辦主任宋濤24日在北京會見海基會前董事長林中森一行。（取自《中國台灣網》）

宋濤 九二共識 家人

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