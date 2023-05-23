快訊

擁5億家產墜樓亡 18歲高中生離奇命案疑點一次看

田徑／備戰亞運先成家 「跨欄王子」陳傑宣布婚訊

國泰航空歧視風波 舉報者親述交涉經過：要求後艙3空姐公開道歉

聽新聞
test
0:00 / 0:00

粵港澳大灣區攬才 積極向台生、台青招手

聯合報／ 記者陳政錄／廣州南沙、香港即時報導
大陸推動粵港澳大灣區融合發展，區域內的學校、產業基地也向台灣招手。記者陳政錄／攝影
大陸推動粵港澳大灣區融合發展，區域內的學校、產業基地也向台灣招手。記者陳政錄／攝影

大陸國務院2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要打造「教育和人才高地」，以吸引高科技企業和高端人才進駐，在歷經新冠疫情後，如今排名全球第37名的香港科技大學，以及由前香港特首梁振英擔任學校理事長的民心港人子弟學校，均在有「灣區之心」之稱的廣州南沙辦學，加上南沙創享灣、廣東醫谷，和香港的香港科技園等，積極向台生、台青招手。

香港科技大學廣州校區位於南沙區慶盛樞紐區域，由廣州市政府、廣州大學、香港科技大學合作共建，佔地面積約1.13平方公里，去年9月已投入使用，計畫十年內招收大學生和研究生人數突破1萬人。

香港科技大學（廣州）系統樞紐院長李世瑋表示，廣州校區圍繞數據科學、人工智慧等交叉學科重點設置功能、訊息、社會、系統等四大樞紐、16個跨領域前沿研究方向，培養國際化高端創新人才，目前以研究生、博士生為主，今年預計會有100多名來自大陸高校的學生入學，歡迎台灣人才加入。

在記者造訪位於香港新界的香港科技大學時，香港科技大學校長鄭光廷說，科大創校以來就是研究型大學，在基礎研究方面具有優勢，有龐大的全球工商界合作網路與交換生渠道，粵港澳大灣區國際化程度高，政府財政預算也支持科技發展，惟近三年受外在因素影響，台灣學生減少，香港的大學也不容易赴台招生，希望在疫情後加大交流。

同樣去年9月開學的民心港人子弟學校，目前入學513名學生，有香港籍492人、澳門4人、台灣1人，外籍16人，中小學以英語教學，採香港學制，推動創新科技教育。梁振英說，雖學校為招收陸籍學生，但有眾多管道和內地（大陸）學校、同齡人交流，也積極培養國際視野。

他表示，取名為「民心學校」，旨在促進香港與大陸「民心相通」，為在大陸發展、工作的港人和外籍人才家庭解決子女教育問題，未來還將開設幼稚園，歡迎台灣籍和海外學生入學。他強調，學校理事會完全獨立自主，沒有政府參與。

粵港澳大灣區除了對台生招手外，在南沙的「創享灣」，也引進了6個港澳青創基地，包括1個集粵港澳台元素的青創基地，還有專注於生物醫藥及醫療器械產業投資孵化平台「廣東醫谷」等，均積極透過政策、稅務等優惠攬才。

在創享灣專創國際青年社區擔任運營經理的台青邱小坪說，大陸人口基數大，隨粵港澳大灣區規畫提出，廣州發展速度很快，前景看好，同時，目前不少早期在廣東發展的台商，都面臨接班問題，對於有意接班或創業的二代，基地可提供孵化、授課、媒合資源等一條龍服務。

香港科技大學長年排名全球前五十，廣州校區去年9月在南沙投入使用。記者陳政錄／攝影
香港科技大學長年排名全球前五十，廣州校區去年9月在南沙投入使用。記者陳政錄／攝影
廣州南沙的創享灣創業基地，為港澳台等各地青年提供服務。記者陳政錄／攝影
廣州南沙的創享灣創業基地，為港澳台等各地青年提供服務。記者陳政錄／攝影
香港科技大學廣州校區的學生主導的無人物流車試驗項目。記者陳政錄／攝影
香港科技大學廣州校區的學生主導的無人物流車試驗項目。記者陳政錄／攝影
廣州南沙的廣東醫谷內，生技創新企業透過自動化染色技術，加快病人癌症樣本的篩檢作業流程。記者陳政錄／攝影
廣州南沙的廣東醫谷內，生技創新企業透過自動化染色技術，加快病人癌症樣本的篩檢作業流程。記者陳政錄／攝影
前香港特首、民心港人子弟學校理事長梁振英表示，未來還將在廣州南沙開辦幼稚園，歡迎台籍學生入學。記者陳政錄／攝影
前香港特首、民心港人子弟學校理事長梁振英表示，未來還將在廣州南沙開辦幼稚園，歡迎台籍學生入學。記者陳政錄／攝影

香港科技大學 廣東 疫情

延伸閱讀

美團正式進軍香港 新品牌KeeTa預計年底全覆蓋

器官捐內地？港器捐取消暴增 傳捐血成網煽下個目標

台灣網紅直播賣「香港黃大仙發財金」遭爆假貨 廟方：未賣該產品

港人有特異功能可一眼分辨誰是大陸人？大陸女網友自揭3大原因：最顯著的差別在穿著

相關新聞

謝鋒赴美任大使？ 陸外交部：建議關注網站更新

針對今日傳出中國大陸駐美國大使一職懸缺超過4個月後，新任駐美大使謝鋒已於23日上午出發屢新，可能代表中美關係有所緩和，中...

脫口秀演員李昊石之後 又有中國藝術家被控「辱軍」

繼中國脫口秀演員House（李昊石）被控「辱軍」一週後，美國之音（VOA）今天報導，中國知名繪畫、雕塑藝術家岳敏君的畫作...

近4分之1台灣人用TikTok 學者：勿忽視抖音與中共的配合

手機影片社交平台「抖音」與其海外版應用程式「TikTok」近年資安疑慮風波不斷，許多歐美國家陸續禁止TikTok，台灣也...

粵港澳大灣區攬才 積極向台生、台青招手

大陸國務院2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要打造「教育和人才高地」，以吸引高科技企業和高端人才進駐，在...

藏族導演萬瑪才旦過世 台灣編劇嘆：過好幾天才接受事實

我花了好幾天，努力「理解」萬瑪才旦導演（以下簡稱：萬瑪）驟逝這件事。你說，這有什麼好理解的，「死亡」不就是像他小說《死亡的顏色》中寫的：「他說，我看到了死亡的顏色，但也沒有機會問死亡到底是什麼顏色。」他自幼體弱，閱讀成為他生長的滋養，從小「過一種精神生活」。

中疫情回升 鍾南山：6月底迎高峰 恐每周6500萬例

中國近期湧現「二陽」確診人潮，防疫專家、中國科學院院士鍾南山表示，預測本輪中國疫情於4月中旬上升，5月底出現小高峰，到6...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦