粵港澳大灣區攬才 積極向台生、台青招手

大陸國務院2019年發布的《粵港澳大灣區發展規劃綱要》，提出要打造「教育和人才高地」，以吸引高科技企業和高端人才進駐，在歷經新冠疫情後，如今排名全球第37名的香港科技大學，以及由前香港特首梁振英擔任學校理事長的民心港人子弟學校，均在有「灣區之心」之稱的廣州南沙辦學，加上南沙創享灣、廣東醫谷，和香港的香港科技園等，積極向台生、台青招手。

香港科技大學廣州校區位於南沙區慶盛樞紐區域，由廣州市政府、廣州大學、香港科技大學合作共建，佔地面積約1.13平方公里，去年9月已投入使用，計畫十年內招收大學生和研究生人數突破1萬人。

香港科技大學（廣州）系統樞紐院長李世瑋表示，廣州校區圍繞數據科學、人工智慧等交叉學科重點設置功能、訊息、社會、系統等四大樞紐、16個跨領域前沿研究方向，培養國際化高端創新人才，目前以研究生、博士生為主，今年預計會有100多名來自大陸高校的學生入學，歡迎台灣人才加入。

在記者造訪位於香港新界的香港科技大學時，香港科技大學校長鄭光廷說，科大創校以來就是研究型大學，在基礎研究方面具有優勢，有龐大的全球工商界合作網路與交換生渠道，粵港澳大灣區國際化程度高，政府財政預算也支持科技發展，惟近三年受外在因素影響，台灣學生減少，香港的大學也不容易赴台招生，希望在疫情後加大交流。

同樣去年9月開學的民心港人子弟學校，目前入學513名學生，有香港籍492人、澳門4人、台灣1人，外籍16人，中小學以英語教學，採香港學制，推動創新科技教育。梁振英說，雖學校為招收陸籍學生，但有眾多管道和內地（大陸）學校、同齡人交流，也積極培養國際視野。

他表示，取名為「民心學校」，旨在促進香港與大陸「民心相通」，為在大陸發展、工作的港人和外籍人才家庭解決子女教育問題，未來還將開設幼稚園，歡迎台灣籍和海外學生入學。他強調，學校理事會完全獨立自主，沒有政府參與。

粵港澳大灣區除了對台生招手外，在南沙的「創享灣」，也引進了6個港澳青創基地，包括1個集粵港澳台元素的青創基地，還有專注於生物醫藥及醫療器械產業投資孵化平台「廣東醫谷」等，均積極透過政策、稅務等優惠攬才。