「反送中」被捕 港150人不起訴

二○一九年香港爆發「反送中」運動迄今三年多，約六千多人被捕而未被檢控。港媒引述立法會議員表示，約一五○名被捕者接獲警方通知不作起訴及結案，他們主要涉及非法集結、公眾地方行為不檢等罪行。消息指出，警方希望低調處理有關不檢控的決定，因此未高調宣布，只陸續通知個別相關人士。

香港01昨報導，香港警務處處長蕭澤頤今年一月曾表示，警方會爭取在二月內公布如何處理反送中運動中約六千名被捕但未被檢控人士，當中約九百名是涉及包圍理工大學案件的被捕者，並將清楚交代警方會「檢控」、「繼續調查」，還是「銷案」。

不過，後來有消息指出，由於涉及人數眾多，而情況較為複雜，警方需更長時間處理，期望三月可完成所有跟進工作，並公布調查結果。但迄今未公布。

據香港立法會議員張欣宇表示，約一五○名被捕者於二月至五月期間陸續收到警方透過電郵、口頭及致電通知不作起訴及結案，但部分當事人是自行詢問警方，才獲悉不作起訴。

據報導，接獲通知不作起訴的當事人主要涉及非法集結、公眾地方行為不檢等。