專家：中國初步批准2款XBB變異株疫苗 很快面世

中國科學院院士鍾南山今天在「2023大灣區科學論壇生物醫藥與健康」分論壇上表示，中國已初步批准兩款針對XBB變異株的疫苗，很快能面世。

香港01引述鍾南山指出，根據多方面材料判斷，4月底、5月初有一個COVID-19病毒感染的小高峰，「這是我們預料到的」。

鍾南山表示，研發針對XBB變異株有更好保護能力的疫苗非常重要。中國目前已初步批准兩款針對XBB的疫苗，還有三、四款很快可批准，「研究更加有效的疫苗，我們是能走在國際前面的」。

鍾南山表示，中國的COVID-19疫情防控戰略已從過去的預防感染調整為現在的預防重症，因為感染是很難預防的。

鍾南山稱，群體免疫是一個「yes or no」的問題。從模型結果來看，抗體大概有6至7個月的時間形成保護作用，「我們不能一勞永逸，因為病毒變化太快，（產生了抗體後）還是會感染」。

世界衛生組織（WHO）諮詢小組18日對今年的COVID-19疫苗加強針更新作出建議，提出新的疫苗應主要針對目前占主導地位的變異株XBB。