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疫情再起 澳門每日公布確診數

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導
澳門新冠疫情近期明顯升溫。圖為今年大陸「五一」連假期間，澳門議事亭前地擠滿來自各地的遊客。（新華社）
澳門新冠疫情近期明顯升溫。圖為今年大陸「五一」連假期間，澳門議事亭前地擠滿來自各地的遊客。（新華社）

港澳近期出現一波新冠確診高峰，香港預估每日新增病例數逾一萬人，澳門十七至十九日共新增近兩千例新冠確診患者。為提高當地民眾警覺，澳門已調整新冠感染患者的監測機制，自廿日起改為每日公布疫情數字。

同時，大陸近期新冠「二陽」感染病例數明顯上升，大陸國家衛健委專家劉珏近日公開全球數據「大樣本」研究結果顯示，重複感染更易表現為輕症，發生危重症的風險減少百分之八十六。

針對近期疫情再起，澳門應變協調中心指出，數據顯示澳門正處於新冠病毒感染周期性高峰期，但病毒致病力不高，疫情也未對醫療系統和社會運作造成明顯影響。但鑑於近日疫情再起，為提高民眾警覺，澳門政府宣布廿日起改為每日公布確診數。

香港近期也出現一波確診高峰。港府預估每日新增病例數逾一萬人。香港醫管局主席范鴻齡指出，香港醫管局緊急應變指揮中心近日已恢復廿四小時運作，以掌握香港疫情。

就「二陽」感染病例數上升，劉珏指出，根據全球大樣本數據，再次感染不會增加額外風險住院、重症或死亡。但對老年人來說，預防再次感染仍很重要。

疫情 香港 澳門

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