快訊

中國大陸和巴基斯坦帶頭反對 台灣確定被WHA拒於門外

再等1年謝謝？「iPhone 15系列都可以跳過」 爆料大王揭：太平庸了

池底千萬粒文蛤「無一倖存」全開嘴死亡 養蛤業者心淌血：逾30年最慘

聽新聞
test
0:00 / 0:00

密聊軟體成灰色地帶 陸禁孩子用

聯合報／ 記者林則宏／綜合報導
大陸多地警方近日發布通知，要求家長檢查孩子手機是否有安裝可加密的即時通訊軟體App，若發現應立即卸載，引起大陸輿論關注。圖／取自推特
大陸多地警方近日發布通知，要求家長檢查孩子手機是否有安裝可加密的即時通訊軟體App，若發現應立即卸載，引起大陸輿論關注。圖／取自推特

大陸江蘇南京、福建福州、甘肅蘭州，以及廣西、山西等多地警方，近日相繼發布通知，要求大陸家長檢查孩子手機是否有安裝Telegram（TG、電報）、蝙蝠、密聊貓、事密達、海鷗等可加密的即時通訊軟體App，若發現這些App應立即卸載。部分地方公安列出的「黑名單」還包括WhatsApp、推特等。

據澎湃新聞報導，大陸公安稱，這些軟體為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利。例如，南京市公安局官方微信公眾號日前就發布消息稱，密聊軟體因其加密通訊的私密性強，尤其是「閱後即焚」（對方看過訊息後，對話內容自動消失）功能，為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利，使密聊軟體成為「灰色地帶」。

南京市公安局表示，犯罪分子將服務器從境內轉移至境外，將通訊工具從大眾軟體改為境外密聊軟體或境內小眾聊天軟體，將作案設備從傳統「偽基地台」改為使用「貓池」（Modem pool）、GOIP、多卡寶、VoIP等，這類利用新空間、新設備實施的電信網路詐騙犯罪技術性極強。

南京市公安局並稱，未成年人涉世未深，不法分子在密聊軟體上透過花言巧語哄騙未成年人提供個資等內容，使其成為違法犯罪行為的「幫凶」，甚至犯下「幫信罪」（幫助信息網路犯罪活動罪）。

澎湃新聞指出，不同地方通知家長檢查的App名單略有出入。個別地方的通知甚至稱，如果發現孩子已安裝（上述軟體），要高度重視，告知其危害，並帶孩子到最近的公安機關查清孩子是否有從事違法犯罪。

另有消息指，廣西賀州警方通知中，必須刪除的App還包括WhatsApp與推特。

儘管公安說詞是為防堵網路詐騙，但有意見認為，這是大陸進一步管控言論作為。

軟體 公安 詐騙

延伸閱讀

年輕人不婚了？大陸「520」結婚對數較去年大減

陸多地公安要求家長 卸載小孩手機Telegram等密聊軟體

大陸南海發現兩艘古代沈船 粗估明代文物逾10萬件

美國歸還大陸2件文物「圍屏石榻」 為何如此珍貴？

相關新聞

拜登喊美中很快解凍 陸外交部質疑美國誠意何在？

美國總統拜登21日表示，美國與中國大陸的關係可望「很快就會解凍」。大陸外交部發言人毛寧22日回應說，中美之間保持著必要的...

李東憲奪牌後舉五星旗惹議 陳建仁回應了

跆拳道選手李東憲奪牌後舉五星旗惹議，對此，行政院長陳建仁今（22）日指出，李先生既不是我們跆拳道協會派出，也不是我們國家...

脫鉤刺耳 「去風險」迅速成為各國對中政策熱詞

中國在全球強勢出擊後遭西方國家圍堵，「脫鉤」被列入各國對中政策選項。但面對中國反彈及各國利益團體質疑，「去風險」一詞最近...

開解放軍玩笑挨重罰 中國單口相聲界憂遭肅清

中國喜劇演員House（李昊石）的單口相聲內容被指侮辱解放軍，除了挨罰213萬美元，公安機關依法立案調查加上一連串節目遭...

中批G7抹黑 廣島峰會粗暴干涉中國內政 召日大使交涉

中國外交部副部長孫衛東昨日召見日本駐華大使垂秀夫，就七大工業國集團（G7）高峰會炒作涉華議題提出嚴正交涉。中國官媒也砲火...

華春瑩發對比圖：西安遊人如織 廣島上街抗議

中國外交部部長助理、發言人華春瑩5月20日晚在社交媒體上發布一張圖片，左側是中國─中亞峰會聚焦「共建未來，加強團結合作和...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦