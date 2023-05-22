密聊軟體成灰色地帶 陸禁孩子用

大陸江蘇南京、福建福州、甘肅蘭州，以及廣西、山西等多地警方，近日相繼發布通知，要求大陸家長檢查孩子手機是否有安裝Telegram（TG、電報）、蝙蝠、密聊貓、事密達、海鷗等可加密的即時通訊軟體App，若發現這些App應立即卸載。部分地方公安列出的「黑名單」還包括WhatsApp、推特等。

據澎湃新聞報導，大陸公安稱，這些軟體為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利。例如，南京市公安局官方微信公眾號日前就發布消息稱，密聊軟體因其加密通訊的私密性強，尤其是「閱後即焚」（對方看過訊息後，對話內容自動消失）功能，為犯罪分子銷毀犯罪證據提供了便利，使密聊軟體成為「灰色地帶」。

南京市公安局表示，犯罪分子將服務器從境內轉移至境外，將通訊工具從大眾軟體改為境外密聊軟體或境內小眾聊天軟體，將作案設備從傳統「偽基地台」改為使用「貓池」（Modem pool）、GOIP、多卡寶、VoIP等，這類利用新空間、新設備實施的電信網路詐騙犯罪技術性極強。

南京市公安局並稱，未成年人涉世未深，不法分子在密聊軟體上透過花言巧語哄騙未成年人提供個資等內容，使其成為違法犯罪行為的「幫凶」，甚至犯下「幫信罪」（幫助信息網路犯罪活動罪）。

澎湃新聞指出，不同地方通知家長檢查的App名單略有出入。個別地方的通知甚至稱，如果發現孩子已安裝（上述軟體），要高度重視，告知其危害，並帶孩子到最近的公安機關查清孩子是否有從事違法犯罪。

另有消息指，廣西賀州警方通知中，必須刪除的App還包括WhatsApp與推特。

儘管公安說詞是為防堵網路詐騙，但有意見認為，這是大陸進一步管控言論作為。