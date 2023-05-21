我選手南韓奪銅 高舉五星旗

我跆拳道選手李東憲日前赴南韓參加二○二三亞太壯年運動會跆拳道項目拿下銅牌，不過他在登台領獎時將事先準備好的五星旗展開，引起兩岸輿論關注。我體育署昨天聲明指，李東憲是以「個人名義」參賽，非我國家代表隊選手，亦與中華民國跆拳道協會無關。

據亞太壯年運動會官網，李東憲十四日在跆拳道品勢個人組四十歲組別中取得銅牌成績。多家陸媒報導，李東憲在領獎時，將「整齊疊好」的五星旗展開舉起，並自信地站上頒獎台留影。

陸媒「海峽風雲路」指，李東憲於此次賽會期間曾表示：「兩岸本是一家人，雖然歷史的因素讓我們分開，但血濃於水的親情無法割捨。這次國際運動會中，能跟著五星紅旗走，感受到背靠祖國的安全感和榮譽感，對我們來說是一種難以言喻的幸福」。

報導稱，卅七歲的李東憲出生於台南，曾經的政治立場是「深綠」，還曾經隨長輩一起參加綠營選舉的造勢場，直至大學時期接觸到中國近現代史，思想開始轉變。他自二○一三年起多次到大陸參加跆拳道比賽，並越來越喜愛大陸。目前，李東憲已搬至廈門、上海等地長住，並於廈門開設跆拳道館。

據悉，李東憲是台灣中華青年發展聯合會副理事長，此會是以推動兩岸青年交流為宗旨，並於台南設有辦事處。

大陸網友在微博上大讚李東憲此舉：「這才是同胞，堂堂正正的中國人」；「中華好兒郎，祝賀！」，有網友寫道「回歸後，能勝任台灣省體育局長」。不過，也有台灣網友稱他叛國，應該定法律，撤銷這種人的國籍，趕出台灣。

體育署表示，此次賽事「並非以國家為單位」組團參賽，且與各國單項運動協會無關。運動會係開放個人報名，只要年齡超過卅歲，喜歡運動，不論性別、種族、宗教信仰，均可自由報名參加，並非以國家為組團參賽單位，亦與各國單項運動協會無關。

另，根據二○二三亞太壯年運動會（南韓）官網顯示，我參賽選手是以奧會名稱「Chinese Taipei」參與這項賽事，目前已知台灣選手在射箭反曲弓、跆拳道對打、跆拳品勢、游泳、田徑短跑與跳遠等項目，都有個人獎牌進帳，累積至少六金一銀三銅。