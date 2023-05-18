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馬曉光、黃文濤 任海協會副會長

聯合報／ 特派記者賴錦宏／北京報導
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏/攝影）
大陸國台辦發言人馬曉光。（記者賴錦宏/攝影）

大陸國台辦新聞局長兼發言人馬曉光、交流局長黃文濤，日前雙雙成為海協會副會長，這使得大陸海協會副會長增至六人。海協會現任會長為張志軍，另外四名副會長為孫亞夫、李亞飛、周寧、李文輝。

馬曉光一九六三年生，今年初屆滿六十歲。他一九七四年進入山西省太原市成成中學，一九八○年山西省高考文科狀元進入北京大學中文系，後並取得文學碩士學位，曾短暫在人民大學任教。曾任國台辦綜合局副局長（正廳級）、局長，海峽兩岸關係協會副秘書長、秘書長。

消息稱，由於國台辦發言人這個位置重要，且馬曉光有多年對台談判與交流經驗，因此他將仍維持這個位置至少到今年下半年。

黃文濤一九六三年四月出生於湖南長沙，壯族。一九八五年七月畢業於廈門大學中文系。黃文濤是前大陸國台辦主任、現任中共中央外事辦主任王毅與海協會長張志軍的得力文膽。

馬曉光 海協會 國台辦

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