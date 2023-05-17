聯合國上調陸增長至5.3% 全球仍面臨長期低增長風險

聯合國發布「2023年中期世界經濟形勢與展望」報告，其中，大陸今年經濟增長率上調為5.3%，美國上調至1.1%，歐盟經濟預計將增長0.9%。

聯合國的預測低於國際貨幣基金（IMF），IMF今年早些時候表示，今年全球經濟成長率將從 2022 年的 3.4% 降至 2.9%，2024 年將略微回升至 3.1%。

香港信報導，報告顯示在通貨膨脹、利率上升和不確定性加劇的情況下，全球經濟強勁復甦的前景仍然黯淡。由於新冠疫情影響持續、氣候變化惡化的影響和宏觀經濟結構性挑戰，全球經濟仍面臨長期低增長的風險。預估全球今年增長2.3%，較1月預測的數值增長0.4個百分點，在2024年增長2.5%。

儘管全球主要經濟體經濟增長預測均有改善，但對於很多發展中國家，由於信貸條件緊縮和外部融資成本上升，增長前景惡化。

在非洲、拉丁美洲和加勒比地區，預計今年人均國內生產總值將只有小幅增長，強化經濟表現停滯的長期趨勢。預計最不發達國家在2023年將增長4.1%，2024年將增長5.2%，遠低於2030年可持續發展議程中設定的7%的增長目標。