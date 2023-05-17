美支持世衛邀台參加WHA 國台辦：須按「一個中國」原則

美國務卿布林肯日前發表聲明稱，美國支持世界衛生組織邀請台灣作為觀察員參加今年世界衛生大會。對此，國台辦今早（17日）回應，大陸立場一貫，必須按「一個中國」原則來處理。

國台辦新聞發言人馬曉光指出，關於台灣參與世界衛生組織活動相關問題，大陸立場是一貫的、明確的，即必須按照「一個中國原」則來處理，這也是聯合國大會第2758號決議和世界衛生大會第25.1號決議確認的根本原則。

馬曉光稱，「民進黨當局頑固堅持『台獨』分裂立場，拒不承認體現一個中國原則的『九二共識』，導致台灣地區參與世衛大會的政治基礎不復存在」。另，對於美國，馬曉光強調，陸方已向美方提出嚴正交涉，敦促美方以實際行動恪守一個中國原則與中美三個聯合公報規定。

事實上，布林肯已連續3年公開促世衛邀請台灣出席，9日於美國國務院官網發表聲明，表示美國強烈鼓勵世界衛生組織，邀請台灣以觀察員身分參加，並強調台灣對於全球公衛界來說，是一個具有能力、積極且負責任的一員，也能為大會帶來重要價值，不該排除台灣。