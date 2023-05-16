菲律賓軍艦坐灘仁愛礁24年 傳北京不忍了「準備強行拖走」

菲律賓軍方刻意擱淺於南沙群島東部仁愛礁（Second Thomas Shoal）已24年的二戰時期登陸艦「馬德雷山號」（BRP Sierra Madre），網傳北京當局打算動手處理了。近日傳出，大陸一艘大型拖船近日出現在仁愛礁附近海域並停留多日，多個微博、微信公眾號均指稱，大陸將強行把該艦拖離中國聲稱擁有主權的仁愛礁。

事實上，中菲兩國都主張擁有仁愛礁。菲律賓主要依據是此礁位於菲國專屬經濟海域與大陸礁層，因此，菲國擁有主權權利和管轄權。1999年5月，菲律賓軍方將「馬德雷山號」拖到仁愛礁後，以空投和海上運送方式補給物資，並曾採取行動對此擱淺軍艦進行加固。

中共宣示擁有所有南沙島礁，並主張這些島礁有權劃定領海、專屬經濟區及大陸礁層，且中共在這些島礁之鄰近海域享有主權、主權權利和管轄權，並曾派遣海警船阻止菲國運送建材到此登陸艦。

4月下旬，菲律賓就派出兩艘海警船前往仁愛礁附近巡邏，大陸也立即派出海警船攔截，雙方船隻還險些相撞。

對此，在4月28日記者會上，大陸外交部發言人毛寧稱，仁愛礁是中國南沙群島的一部分。菲律賓兩艘海警船未經中方允許，擅自闖入仁愛礁海域，並蓄意採取挑釁舉動，逼近中方海警船。中國海警船依法維護中國領土主權和海上秩序，同時及時採取措施，規避菲方船隻危險接近，避免發生碰撞事故，有關操作專業、克制。

毛寧並指控菲方船隻搭載記者「衝闖」仁愛礁海域，是一場有預謀的挑釁行為，蓄意「找茬碰瓷」，並借機炒作，中方對此表示嚴正抗議和強烈不滿，敦促菲方尊重中國在南海的領土主權和海洋權益，停止採取導致局勢複雜化的舉動。

大陸多個網路博主稱，AIS船舶自動識別系統顯示，一艘編號為「19016」的中國大型拖船近日現身仁愛礁附近海域。一個名為「阿爾法之軍事」的微博帳號表示，自5月12日以來，這艘大型拖船就出現並停泊在了仁愛礁附近海域，外界猜測中國有可能要拖走在仁愛礁非法坐灘多年的菲律賓「破船」。

據稱，這艘拖船為大型民用拖船，船寬9米、長約60米，推斷其拖曳馬力有1萬匹左右。

一個名為「劉勇教授」的網易號則指出，上世紀末期，菲律賓海軍這艘兩棲登陸艦駛入仁愛礁附近海域，並以擱淺無法航行為由，滯留在仁愛礁西北方向的一處灘塗之上。中方曾多次要求菲方挪走這艘破船，但菲方找各種說辭拒絕，雙方來回拉扯，這事拖了20多年。