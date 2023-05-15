陸委會報告：中共對台打「和戰選擇」認知戰

陸委會15日發布2023年第一季 「中國大陸情勢報告」，在對台方面，陸委會研判中共將持續操作兩手，一手威嚇施壓營造台海「兵凶戰危」，另加大融台措施，對我操作「和戰選擇」認知戰。

根據陸委會發布最新「中國大陸情勢報告」，在內部情勢方面，報告提到，政治上中共召開兩會，確定新一屆政府高層人事，強調「習核心」及推進「中國式現代化」，通過「立法法」修正案、大興調查研究工作；經濟方面，設定全年成長目標為5.0%，強調穩中求進；社會方面，白髮運動、地方銀行儲戶抗議等動搖公信力，網信辦管控輿論，疆、藏問題持續受社會關切。

對外關係方面，報告稱，中共3月「兩會」後積極推動元首外交，分析其本季外交布局，企圖對外彰顯中方為和平建設者，在國際未遭受美孤立，並拉攏分化美盟友。

軍事動態及區域安全方面，報告提到，習近平視察南部戰區海軍，要求提高實戰力捍衛領土主權，「山東號」航母4月5日穿越巴士海峽，赴西太平洋訓練，和近期中共國防部加強國際軍事合作交流，還有中共3月起施行「預備役人員法」，因應備戰打仗之需，擔負戰備勤務及後方維穩。

港澳情勢方面，陸委會報告認為，「港版國安法」生效後，拘捕行動不斷，疫後香港遊行集會限制增加，美智庫指香港施政已受北京影響，基於國安法衝擊資訊自由，美中角力不斷及地緣政治風險，籲外資評估投資風險。同時，大陸恢復與港澳通關，陸港、陸澳續推金融合作，強化教育融合，港府力拚經濟疫後復甦，訪澳旅客明顯恢復。

對台工作方面，陸委會報告表示，中共高層於「兩會」期間，重申既定對台政策，並針對總統蔡英文出訪過境美國與美眾議長麥卡錫會面進行文攻武嚇，組織環台演習、發起貿易壁壘調查。

陸委會報告還說，近期中共加大加大對我統戰，大陸國台辦主任宋濤密集會見我各界人士、團體，籲堅持「一中原則」和「九二共識」，中共也在國際加強鞏固「一中框架」，例如習近平會見法總統馬克宏、歐盟執委會主席范德賴恩，稱指望中國在台灣問題妥協是癡心妄想。

因此，展望未來，陸委會報告說，研判中共將持續操作兩手，一手威嚇施壓營造台海「兵凶戰危」，另加大融台措施，對我操作「和戰選擇」認知戰。