快訊

陳致中入獄第二天早餐吃這些！首晚沒室友陪還做了這件事

整理包／今媽祖生日！拜對供品好運狂來 「4生肖」財運超旺

「請支援收銀」！柴山獼猴逛全聯 手拿香蕉準備開吃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

共軍艦艇「繞日」引關注 專家：共軍赴西太平洋常態化

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中共海軍艦艇監視照。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）
日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中共海軍艦艇監視照。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

日本防衛省統合幕僚監部11日發佈消息指，中共海軍的導彈驅逐艦等4艘艦船近期以「繞日」的方式航行，4月底從東海向日本海北上，其後從鄂霍次克海向西太平洋移動。對此，中共黨媒《環球時報》12日引述大陸軍事專家宋忠平說，共軍到西太平洋已常態化，並稱「沒什麼可大驚小怪的」。

環球時報指，日本防衛省統合幕僚監部11日稱，當日海上自衛隊在位於日本南部的須美壽島以東約90公里的海域，發現由一艘055型飛彈驅逐艦、一艘052D型驅逐艦、一艘054A型護衛艦以及一艘補給艦組成的中共海軍艦艇編隊。

日本防衛省稱，該共軍編隊穿航須伊豆群島的美壽島與鳥島間的海域，並向西前進。4月30日，編隊從東海穿越對馬海峽進入日本海，隨後在5月6日從日本海穿航宗古海峽進入西太平洋。

對此，環球時報引述軍事專家宋忠平稱，這次055型萬噸大驅編隊穿越日本周邊的幾個海峽，「沒什麼可大驚小怪的」。

宋忠平說，中共海軍艦艇到西太進行遠海訓練和巡航已實現常態化，而對馬海峽、宗古海峽、津輕海峽、大隅海峽等都是國際水道，強調「中國艦艇的穿航完全合理合法」。

另，日本防衛省在公布共軍艦艇訊息時，同時表達對共軍一直進行警戒監視，並發布數張艦艇的照片，環球時報因而引用大陸網友的話，開酸日本防衛省是共軍艦艇的「御用攝影師」。

日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中共海軍艦艇動向。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）
日本防衛省統合幕僚監部於官網公布中共海軍艦艇動向。（取自日本防衛省統合幕僚監部官網）

日本 共軍 軍艦

延伸閱讀

山東艦首成體系 「島鏈外」亮劍 央視：可隨時應戰

駁外媒「宣傳品」說法 專家：山東艦以實戰回應挑釁

共軍山東艦結束遠海戰備訓練 從西太平洋返抵母港

共軍將赴寮國軍演20天 模擬打擊「跨國武裝犯罪集團」

相關新聞

魔獸「一句話」登熱搜第二 大陸網友怒嗆：霍華德台獨

「魔獸」霍華德竟也被貼上「台獨」標籤？大陸官媒「環球網」12日報導，「霍華德台獨」一詞今日登上微博熱搜榜，排名甚至一度衝...

共軍艦艇「繞日」引關注 專家：共軍赴西太平洋常態化

日本防衛省統合幕僚監部11日發佈消息指，中共海軍的導彈驅逐艦等4艘艦船近期以「繞日」的方式航行，4月底從東海向日本海北上...

王毅會見奧地利外長 奧：不主張搞對華脫鉤

中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅11日於奧地利維也納，會見美國國家安全顧問蘇利文，開展中美對話。據大陸外交部消息，王...

春哥侃陸／「1+C5」峰會前突召回戰狼 陸能拉攏中亞築防美高牆？

5月中國大陸外交大事，是定在5月中旬的「1+C5」、即「中國+中亞五國」峰會，為了這場峰會，不僅主辦地西安已開始全城清場維安，「頭號戰狼」中國駐法大使盧沙野近日也在會前被「回國述職」。「中國–中亞峰會」是今年中國大陸首場重大主場外交活動，北京有多重想法，但重中之重，是在中國後院再築高牆。峰會在最後籌備中傳再度升格，但「C5」能否全盤搞定，仍有變數…

陸最新夯詞「小掙青年」 不求富貴只求神仙工作

在職場、經濟大環境不佳的背景下，近年兩岸不少青年開始重新審思生活，例如在大陸出現「躺平文化」、「喪文化」，台灣也有「小確幸」。為了甩開負面評價，大陸近期出現一個帶有諧音的詞語「小掙青年」，他們表示自己非擺爛，而是更願意選擇做一些小事情、小花樣，在慢慢賺錢的同時，也能保有一定生活品質...

賴香伶赴陸被擋 國台辦釋善意

民眾黨立委賴香伶原訂九日赴中國大陸，但被拒絕入境。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦