快訊

大咖音樂人違規迴轉釀車禍 看一看僅留聯絡方式走人變肇逃

變形金剛都怕的美軍AC-130砲艇機 國軍土砲自製但火力…

淡水外海出現罕見生物！狀似《哈利波特》催狂魔 真實身分揭曉

歐盟駐陸團長庹堯誨：願與中國構建積極建設性夥伴關係

聯合報／ 記者黃國樑／即時報導
作為金磚國家事務協調人的陸外交部副部長馬朝旭8日接見訪陸的南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾。 大陸外交部官網
作為金磚國家事務協調人的陸外交部副部長馬朝旭8日接見訪陸的南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾。 大陸外交部官網

依據大陸外交部官網訊息，大陸外交部副部長鄧勵昨9日出席歐盟駐華代表團舉行的歐洲日招待會。歐盟駐大陸代表團團長庹堯誨表示，歐盟願與中國構建積極的建設性夥伴關係，雙方應在所有領域保持溝通與對話，取得更多具體成果。

鄧勵則在致詞中表示，中歐要堅持全面戰略夥伴定位，堅持開放合作，堅持多邊主義，實現中國式現代化和歐洲一體化的共同發展。

雙方並就中歐關係及共同關心的問題交換了意見。

另大陸外交部副部長、中國金磚國家事務協調人馬朝旭也在前天5月8日會見訪華的南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾。蘇克拉爾表示，金磚「中國年」取得一系列豐碩成果，推動金磚合作邁上新台階。南非作為主席國，將致力於金磚團結協作，為加強金磚合作貢獻力量。

馬朝旭則表示，南非作為今年金磚主席國，推動金磚合作保持強勁發展勢頭，各項工作取得積極成效。中方願同南方及其他金磚夥伴共同努力，推動金磚國家高質量發展。

大陸外交部副部長鄧勵9日出席歐盟駐華代表團舉行的歐洲日招待會。 大陸外交部官網
大陸外交部副部長鄧勵9日出席歐盟駐華代表團舉行的歐洲日招待會。 大陸外交部官網

外交部 歐盟 南非

延伸閱讀

俄羅斯入侵烏克蘭 德外長會秦剛：中國中立等於支持俄羅斯

德外長告訴秦剛：面對俄烏戰爭 保持中立等同挺俄

蕭茲：歐盟不應成為美、中之外的第三強權

兩岸貿易持續大幅衰退 4月大陸自台灣進口狂跌26.7%

相關新聞

秦剛：堅決反對單邊制裁 去中國化就是去機遇去合作

依據大陸外交部網站凌晨訊息，當地時間2023年5月9日，大陸國務委員兼外長秦剛在柏林與德國外長貝爾伯克共同會見記者。針對...

為台與美一戰？ 秦剛：保留一切選項

大陸國務委員兼外長秦剛接受「中東報」採訪，被問到中美會因台灣而爆發戰爭嗎？秦剛稱，台獨是危害台海和平穩定的最大威脅。「中...

歐盟駐陸團長庹堯誨：願與中國構建積極建設性夥伴關係

依據大陸外交部官網訊息，大陸外交部副部長鄧勵昨9日出席歐盟駐華代表團舉行的歐洲日招待會。歐盟駐大陸代表團團長庹堯誨表示，...

秦剛會晤伯恩斯 陸學者：中美外長會面或提上議程

大陸外長秦剛8日與美國駐北京大使伯恩斯會見，引起眾多關注，對於此次會見，有大陸學者表示這是北京對美方近期喊話的回應，並強...

陸企涉間諜 替境外客戶探軍工情報 北京大動作護國安

在西方社會，市調公司、產業諮詢公司是協助企業發展、拓展市場重要的支助性行業。然而在日益重視「國家安全」的北京當局眼中，卻愈來愈被視為是潛在的「間諜」。近期已經有數家行業內的知名企業，被大陸國安單位盯上了。最新出事的是大陸本土諮詢產業龍頭企業「凱盛融英」（Capvision）。

香港浸大學生會成員被懲罰 宣布全體請辭

香港浸會大學學生會幹事會全體成員今天宣布請辭，以抗議各成員此前遭校方懲處

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦