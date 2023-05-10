歐盟駐陸團長庹堯誨：願與中國構建積極建設性夥伴關係
依據大陸外交部官網訊息，大陸外交部副部長鄧勵昨9日出席歐盟駐華代表團舉行的歐洲日招待會。歐盟駐大陸代表團團長庹堯誨表示，歐盟願與中國構建積極的建設性夥伴關係，雙方應在所有領域保持溝通與對話，取得更多具體成果。
鄧勵則在致詞中表示，中歐要堅持全面戰略夥伴定位，堅持開放合作，堅持多邊主義，實現中國式現代化和歐洲一體化的共同發展。
雙方並就中歐關係及共同關心的問題交換了意見。
另大陸外交部副部長、中國金磚國家事務協調人馬朝旭也在前天5月8日會見訪華的南非金磚國家事務協調人蘇克拉爾。蘇克拉爾表示，金磚「中國年」取得一系列豐碩成果，推動金磚合作邁上新台階。南非作為主席國，將致力於金磚團結協作，為加強金磚合作貢獻力量。
馬朝旭則表示，南非作為今年金磚主席國，推動金磚合作保持強勁發展勢頭，各項工作取得積極成效。中方願同南方及其他金磚夥伴共同努力，推動金磚國家高質量發展。
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