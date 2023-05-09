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外交官恐嚇加國議員遭驅逐 陸使館揚言後果由加方承擔

聯合報／ 大陸中心／即時報導
中國駐多倫多總領館一名領事官員被控干涉加國內政，遭加拿大外長趙美蘭宣布為「不受歡迎的人」。（路透）
中國駐多倫多總領館一名領事官員被控干涉加國內政，遭加拿大外長趙美蘭宣布為「不受歡迎的人」。（路透）

中國大陸與加拿大的外交摩擦升級。加拿大政府於當地時間8日宣布驅逐一名大陸駐多倫多總領館的領事官員，因其被控試圖恐嚇加國保守黨國會議員莊文浩（Michael Chong）和他在香港的親人。大陸駐加拿大使館發言人隨即發表談話，揚言將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

據法新社報導，加拿大外交部長趙美蘭（Melanie Joly）透過聲明表示：「加拿大已經決定宣布趙巍先生為不受歡迎人物。」

趙美蘭稱，「我已經明確表示，我們不會容忍任何形式的外國干涉我國內政行徑。駐加拿大的外交官已被警告，如果他們從事此類行為，他們將被遣送回國。」

加拿大《環球郵報》（The Globe and Mail）日前報導，莊文浩因於2021年2月投票支持譴責北京對待新疆維吾爾人之舉構成種族滅絕的動議，中共情報機構計劃制裁他和他的親屬。

報導引用加拿大安全情報局（CSIS）機密文件指出，這「幾乎可以斷定是想藉此殺雞儆猴，阻止其他人採取反中立場」。當時就傳出一名大陸駐多倫多總領館的外交官員牽涉其中。

對於駐加國外交官遭驅逐，大陸駐加拿大使館發言人表示，加國此舉嚴重違反國際法和國際關係基本準則，嚴重違反中加雙邊相關協定，蓄意破壞中加關係。中方強烈譴責並堅決反對，已向加方提出嚴正抗議。中方將堅決採取反制措施，由此產生的一切後果由加方承擔。

該名發言人稱，所謂 「中國干涉加內政」 毫無根據，是對中方赤裸裸的汙蔑抹黑和基於意識形態偏見的政治操弄。加方無理挑釁，嚴重損害中國外交領事人員合法權益。

大陸駐加國使館表示，「中方對此絕不接受！」該發言人並說，「我們奉勸加方立即懸崖勒馬，不要在錯誤的道路上越走越遠。如果加方肆意妄為，中方勢將作出堅決有力回擊。」

加拿大 大使館 多倫多

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