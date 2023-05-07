英外相會韓正 談台、港、新疆

大陸國家副主席韓正飛抵英國，參加昨天英國國王查理三世的加冕典禮，並展開訪問行程。韓正於五日先與英國外交大臣柯維立碰面，據柯維立Twitter推文，柯維立在會晤中與韓正闡明了英國對香港、新疆和台灣的看法。

金融時報報導，韓正與柯維立進行了約卅分鐘的會談。這場會面在英方經常招待外國外長的倫敦卡爾頓花園一號舉行。據知情人士透露，會談中，韓正非正式地建議柯維立應訪問中國，但大陸官方尚未向柯維立發出正式邀請。

英國出於國安憂慮限制中國投資，並對中國日益增強的軍事和經濟強勢姿態表達關切。針對韓正與柯維立五日會談內容，大陸官方目前未有進一步說明。

路透報導，此次會晤兩人還討論了氣候變化、經濟合作、人民之間交流等。報導稱，兩人罕見的會面是在兩國關係處於低谷之際舉行的。

此前，柯維立曾於四月廿五日發表外交政策演說，柯維立敦促中國就他所稱在和平時期史上最大規模建軍更加公開，並表示儘管對新疆維吾爾族的待遇感到「強烈反感」，但他也說，對華發動新冷戰或孤立中國都不符合英國國家利益，稱將與中國政府進行有建設性的接觸，並表示對台海穩定的關切，強調任何一方都不應片面採取行動改變現狀，希望台灣問題得到和平解決。

韓正此次出訪歐洲，除到訪英國外還將訪問葡萄牙與荷蘭。