共軍與新加坡海軍聯演結束 為期5天創紀錄

共軍與新加坡海軍睽違八年的聯合軍演，已經落幕，這次演習為期5日，創下雙方海軍歷次演習的最高紀錄。

央視軍事3日報導指，「中新合作—2023」海上聯合演習閉幕式5月1日在新加坡海軍艦隊指揮樓舉行，亦即為期5天的聯演落下帷幕。自4月27日共軍海軍導彈護衛艦玉林艦和獵掃雷艦赤壁艦組成的艦艇編隊抵達新加坡樟宜港後，雙方組織了艦艇參觀、專業交流，並進行海上實兵演習。

共軍海軍發文指出，這次聯演完成了近十個科目演練，涵蓋反水雷引導通過、海上補給占位、艦炮實彈射擊、聯合搜救與醫療後送等；而新加坡海軍則發文指出，這次參演的星國軍艦為無畏號巡防艦、榜鵝號獵雷艇，並透露雙方演習的海上階段是在「南海南部國際海域」進行的。

公開資料顯示，此前2015年雙方首次進行海軍「合作」演習時為期兩天，地點在馬來半島以東海域，2021年的聯演則僅為8小時，位於新加坡海域，這次的5天軍演高於前兩次。不過2021年的聯演共軍沒有賦予演習代號，新加坡海軍也未視為雙邊聯演，僅稱為「通行演習」。

演習後，亞洲國際海事防務展3日起在新加坡舉行，這是該項展會中斷四年後首度實體舉行。根據新加坡國防部消息，星國防長黃永宏3日上午在開幕式上致詞時強調，展覽提供了一個重要的平台來維護並有望加強地區穩定與安全，僅此一項就為政府領導人和軍事指揮官提供了足夠的理由來到這裡。

黃永宏強調，「至少在我看來，所有政府領導人下一個十年或更長時間的首要任務，就是要避免在亞洲發生實體衝突」。