陸委會諮委：港國安法讓政治、社會管控與中共高度一致

據陸委會2日發布，陸委會日前就「後疫情時代香港經貿情勢發展觀察」主題，舉辦諮詢委員會議。與會諮詢委員認為，在「港版國安法」實施後，港府在政治及社會管控上，已與中共保持高度一致，人才流失成為主要困境、新創產業或被粵港澳大灣區的深圳取代，對台灣而言，可研議爭取香港的金融人才，協助推進台灣的金融國際化。

根據陸委會節錄第45次諮詢委員會議重點，會上，學者引言指出，「港版國安法」的實施已為香港帶來結構性的轉變，政治動蕩及對新聞資訊的箝制，對香港的自由、民主乃至於經濟與金融都產生重大的影響。

學者認為，香港已無法回復過去引以為傲的自由多元生活方式。在解除防疫管制後，港府推動一系列措施大力刺激經濟，但相關數據顯示，各行業的復甦力道有限，最根本的原因仍然是「港版國安法」所導致的風險及寒蟬效應。

陸委會部分諮詢委員也分析，「港版國安法」實施後，港府在政治及社會管控上，與中共保持高度一致；而中共人大的主動釋法及干預香港基本法，亦破壞香港法制的獨立性。

經濟上，港府加大對於企業的政治干預，例如政府標案加註國安條款的規範。但陸委會諮詢委員也提到，由於目前香港仍是中國大陸資金進出國際的重要門戶，在經濟上仍佔有重要地位，難以被中國大陸其他省市取代。

不過，在人才及產業方面，陸委會諮委表示，香港過往為國際人才匯集之地，但「港版國安法」實施後，人才流失及人才結構的改變成為香港面臨的主要困境，相關數據顯示，香港各大學排名及社會、政策、法治等學科排名，均呈現下跌趨勢。另，目前香港各大專校院的中國大陸籍師生已占三分之一以上，已影響香港教育國際化的地位。

同時，香港的產業結構以服務業為主，近年來港府雖大力推動新創產業，但長期而言，此項功能或被粵港澳大灣區的深圳所取代。在此之下，部分陸委會諮委認為，對台灣而言，可積極思考相關留才攬才措施，例如：研議爭取香港的金融人才，協助推進台灣的金融國際化。