宜蘭運動中心 擬只續約2年挨批

宜蘭國民運動中心今年10月經營廠商合約到期，縣府上月30日發公文要求廠商7日內完成續約，且只續2年，非合約所寫最高5年，廠商盼商議續約細節。議員昨質疑縣府「強暴廠商」未照合約行事，要求重新議約；教育處表示，公文是通知性質，細節可以再討論。

宜蘭國民運動中心2018年11月啟用，採委外經營，是全縣第一座大型綜合運動場館，包含綜合球場、攀岩場、體適能中心、游泳池等，由於價格低廉加上宜蘭多雨，成為不少縣民運動首選。

縣府與廠商合約10月將到期，業者依合約規定，去年9月底申請續約，縣府教育處上月30日回文並附上新合約，續約2年，要求廠商7日內回覆。

縣議員林佩螢昨在議會質詢，表示廠商反映經營運動中心要6到7年才能收支平衡，按照新約很可能回不了本；廠商早申請續約，縣府沒和廠商討論，過大半年才發公文要求7日內簽約，是在「強暴」廠商？

縣議員林詩穎質疑有刁難廠商嫌疑；縣議員謝正信也說，雖然縣府有權斟酌續約年分，但廠商經營得不錯，也符合優先續約條件，宜暫緩公文重新研議。

教育處回應，合約載明「續約不得超過5年」，縣府收到續約申請後多次討論，上月與專家開評估會議，參考其他縣市案例，多是續約1到2年，遂擬定續約2年的合約；4月30日發送的公文有通知性質，會再盡速研議，與廠商、專家討論續約細節。