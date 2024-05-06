台東熱氣球嘉年華 繫留預購抽百顆HELLO KITTY小球

「2024台灣國際熱氣球嘉年華」將於7月6日至8月19日在鹿野高台展開，縣府與三麗鷗合作，除有HELLO KITTY熱氣球，加碼提供100顆HELLO KITTY充氣小球，隨機抽出送給「繫留體驗」預購成功並到場民眾。

台東夏季盛事「台灣國際熱氣球嘉年華」，除欣賞來自世界各地造型熱氣球在高空綻放異彩，熱氣球繫留體驗更是必玩重點。今年購票分為現場販售及線上預購兩種方式，其中線上預購平台訂於5月15日與5月22日中午12時分兩階段開放預訂，縣府搭配HELLOKITTY 50週年活動，加碼提供100顆HELLO KITTY充氣小球，隨機抽出送給預購成功並到場民眾。

縣長饒慶鈴表示，今年與三麗鷗攜手合作，以「台灣國際熱氣球嘉年華X HELLO KITTY 50週年生日慶」為主題聯名，辦理12場光雕音樂會，其中8場將與500架無人機進行聯合展演，為歷年最多場次，除了HELLO KITTY，布丁狗、美樂蒂、酷企鵝及大耳狗喜拿，將於熱氣球與無人機的聯合展演中閃耀亮相。

另外，7月11日、8月19日的熱氣球光雕音樂會，分別邀請歌手周湯豪、男團WOLF（S）五堅情擔任壓軸嘉賓。

台東縣政府發布新聞稿指出，熱氣球繫留體驗每天提供上午5時30分至7時與下午5時至6時30分兩個場次；線上預約依搭乘月份分兩階段購票，第一階段5月15日中午12時開放預約7月份場次，第二階段則於5月22日中午12時開放預約8月份場次，總計82場，共8510個名額。

繫留體驗票價每張550元，假日票（週五至週日）則是每場開放130個名額，票價為650元；縣府也提醒民眾，部分光雕音樂會日期（7月11、18、25日及8月1、8、15、19日）下午場次僅開放現場售票，如欲安排這些場次體驗，務必提前至現場購票。

除了「繫留體驗票」的單票預購外，結合交通與旅宿的「自由行套票」也將同步開放預購，方便旅客一次搞定熱氣球之旅的需求，更多預約繫留資訊可上官方網站查詢。