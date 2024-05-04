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丈夫車禍癱瘓…妻不離不棄伴病榻 獨力扶養兩兒長大

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
林靜慧（左二）婚後丈夫車禍癱瘓，10多年間既要照顧丈夫，還要扶養兒子長大成人，獲宜蘭模範母親。記者陳敬丰／攝影
林靜慧（左二）婚後丈夫車禍癱瘓，10多年間既要照顧丈夫，還要扶養兒子長大成人，獲宜蘭模範母親。記者陳敬丰／攝影

宜蘭縣政府表揚113年度模範母親，遴選14名模範母親，其中最年輕的是48歲的林靜慧，丈夫14年前車禍後全身癱瘓，她工作之餘要照顧丈夫，還要獨力扶養2個兒子長大，含辛茹苦10多年；丈夫雖然離世，兒子也長大成人，「很欣慰他們沒有走偏」。

5月12日母親節，宜蘭縣府今在縣民大廳表揚縣內各鄉鎮市公所、民間團體推薦的14名模範母親，最年長93歲，最年輕48歲，縣長林姿妙致贈「母儀典範」匾額，並邀請視障按摩師到現場提供免費按摩，向母親們致上崇高敬意。

林靜慧是羅東人，父親從事木工，母親則是家庭主婦，她是家中大姊，從小幫忙家務事，夢想成為1名白衣天使，就讀聖母護校，畢業後也如願以償到羅東聖母醫院服務；她自幼喜歡鋼琴，長大後仍會練習，經鋼琴老師介紹認識做鐵工的丈夫，交往3年，2002年結婚。

兩人婚後與公婆同住，生下2個兒子；2010年某日，平穩的生活一夕之間被打破，丈夫騎車自撞，頸椎斷裂、全身癱瘓，最初還有意識，癒後狀況不佳，意識越來越模糊，只能終日臥床；剛開始公婆還有積蓄，加上保費，林靜慧能勉力支撐，後來公婆生病，壓力越來越大。

10多年間，林靜慧白天或夜晚在醫院輪班，下班後回到家中照顧兒子，更要隨時注意丈夫，逐漸心力交瘁，曾有人勸她「放手」，回想起那段日子，確實很煎熬，但始終放不下，「也是為了孩子們」；靠著對鋼琴的興趣，緩解生活重壓，繼續負重前行。

今年3月，林靜慧的丈夫臥床14年後，因心血管疾病去世；逝去伴隨著新生，2個孩子今年分別22歲和19歲，大兒子也是念護理，即將畢業，小兒子準備當兵。林靜慧說，孩子的成長過程中，她忙於家計和照顧病人，兒子們也懂得打工賺取生活費、勤儉進學，「很欣慰他們沒有走偏」。

如今獲選為宜蘭縣模範母親，林靜慧除了感謝家人，特別感謝宜蘭家扶中心與慈濟基金會，既提供經濟支持，更是在她徬徨不安之際，扮演了傾聽者的角色；兒子大了，現在更可以回過頭來照顧媽媽，林靜慧相信，「未來的一切，一定可以更好」。

模範母親 母親節

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