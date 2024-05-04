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消防隊太遠 台東歷坵設滅火箱

聯合報／ 記者尤聰光／台東報導
台東縣金峰鄉歷坵部落在街道旁設滅火箱，可放置5瓶蓄壓式乾粉滅火器。記者尤聰光／攝影
台東縣金峰鄉歷坵部落在街道旁設滅火箱，可放置5瓶蓄壓式乾粉滅火器。記者尤聰光／攝影

台東縣金峰鄉歷坵部落位處偏遠山區，離金峰消防分隊20分鐘車程，為避免發生火災時遠水救不了近火，村莊與消防隊一起努力，成為全縣首個自製「滅火箱」的部落。村民稱讚很實用，未來還要爭取經費配置簡易消防車，讓部落不再怕火。

歷坵部落沒有自來水管線，未設消防栓，幾年前發生2次嚴重火災，村民意識到消防設備的重要性。

歷坵村長羅忠輝表示，向議員及公所爭取經費補助後，他自己設計滅火箱及採購滅火器，部落共5鄰，各鄰設置一組滅火箱，裡面放置5瓶蓄壓式乾粉滅火器，可長時間保存，定期維護確保使用；萬一發生火災，這些滅火器在第一時間發揮作用，鄰跟鄰的滅火器可以相互支援。

「有滅火設備當然比較安心一點。」邱姓村民說，之前火災，接水管滅火效果有限，等到消防隊抵達，房子已經燒光光。陳姓村民說，滅火器拿了就可以直接噴，方便又快速，對山上部落很實用。

金峰消防分隊小隊長任溫傳表示，歷坵部落義消訓練完成，配置簡易行動幫浦及水帶，可就近支援滅火，未來也將配置四輪傳動的簡易消防車，可在緊急時刻使用，將災損降到最低。

消防隊 火災 災損

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