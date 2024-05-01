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北市慶城街公共藝術「飛躍東區」遭拆引抨擊 文化局：研擬補救

聯合報／ 記者邱書昱／台北即時報導
「飛躍東區」遭到移除引起藝術界批評。圖／黃銘哲工作室提供
「飛躍東區」遭到移除引起藝術界批評。圖／黃銘哲工作室提供

台北市民生東路、慶城街口的紅色醒目的公共藝術「飛躍東區」遭移除，引起藝文界人士批評不應擅自認定是否拆除，而是應該召開執行小組會議，決定作品去留。為此，文化局蔡詩萍親自致電藝術家，並諮詢公共藝術專家學者研議個案的補救辦法，以及未來類似案件通盤處理原則。

高達六公尺多，頂部類似風車形的紅色特殊造景，是由國內知名意識家黃銘哲於1999年設置在該處，已有20多年時間，更曾獲得多項公共藝術獎項。然而，近期卻遭到委管機關公園處拆除，對此，台灣視覺藝術協會批評，拆除過程草率且沒有知會藝術家。

台灣視覺藝術協會批評，文化局指稱該藝術品非屬法定公共藝術，不適用公共藝術設置辦法，但是非屬法定公共藝術就不會列入當時的公共藝術獎評選，如此應該要依公共藝術設置辦法，拆除前要說明緣由、原創作者同意書或徵選小組成員意見。

協會質疑，執行小組竟是工務局召開會議決定移除，是公務行政的謬誤，文化局不應卸責，若執行小組會議決定留置，台北市文化局應以基金修復該件作品，確實編列維護預算，落實公共藝術作品修繕。

工務局回應，當時邀集文化局到現會勘，確認該作品非屬法定公共藝術，不適用相關辦法，由於主管機關非屬文化局，因此由管理單位公園處自行妥善處理，公園處也和原創作者的妻子聯繫五次，確認運載方式與地點，期間無表達不同意的意見，因此在4月25日移到指定地點宜蘭。

文化局則說，該作品非公有建築工程百分之一經費設置，為本府「敦化通廊計畫」設置的系列作品之一，因此公園處在3月11日辦理會勘，文化局說明作品屬性並建議需尊重藝術家，取得同意後妥處；目前諮詢公共藝術專家學者，研議補救辦法之外，未來類似個案也會通盤處理。

慶城街口的「飛躍東區」。圖／黃銘哲工作室提供
慶城街口的「飛躍東區」。圖／黃銘哲工作室提供
高達六公尺多的「飛躍東區」。圖／黃銘哲工作室提供
高達六公尺多的「飛躍東區」。圖／黃銘哲工作室提供

公共藝術 文化局 蔡詩萍 藝術作品 藝術家

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