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基隆北聖慈善協會集資捐第2輛救護車 提升緊急救護品質

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，將配發信二分隊使用。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，將配發信二分隊使用。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市北聖慈善協會成員集資，購買並捐贈第2輛救護車給基隆市消防局，將配發信二分隊汰換原老舊救護車，提升緊急救護服務品質。消防局長游家懿今天到北聖宮代表受贈，基隆市副市長邱佩琳也出席，並回贈市府感謝狀及紀念品，感謝廟方熱心公益

北聖宮主委江永華表示，信徒遵循媽祖娘娘的教誨，一步一腳印做公益，他並對一路以來扶持認同的師兄姊及信眾表達感謝之意。北聖慈善協會理事長鄭秀卿說，今天正是媽祖聖誕，再次捐出救護車，完成媽祖娘娘交付的任務，期望為第一線救護人員提供精良救護裝備，挽救更多寶貴生命。

邱佩琳感謝北聖慈善協會善行義舉，肯定長期投入公益不遺餘力，並大力支持消防救護工作。今天捐贈的救護車配置12導程心電圖機2組、電極貼片200組及AED、戰術止血帶、救護用平板電腦、履帶式搬運椅、快速固定骨折抽氣護木組、血氧濃度分析儀、3合1攜帶式氧氣組、數位式無線電、行車影像紀錄器、心肺復甦機用鋰電池及充電座等精良救護器耗材，大大提升救護能量。

游家懿表示，基隆消防同仁去年緊急救護出勤1萬8013次，送醫人數達1萬4431人，全新救護車在出勤救護胸悶、胸痛等症狀患者時，救護人員可利用12導程心電圖機，輔助判讀急性心肌梗塞患者，心電圖會自動傳送醫師群LINE群判讀，讓醫院端可及早啟動心導管醫療團隊做好急救準備，有效縮短黃金搶救時。

基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，消防局長游家懿（右）代表受贈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，消防局長游家懿（右）代表受贈。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，副市長邱佩琳（右）代表市府致贈感謝狀及紀念品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，副市長邱佩琳（右）代表市府致贈感謝狀及紀念品。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，副市長邱佩琳（右一）和消防局長游家懿（左一）與集資捐贈人合影。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，副市長邱佩琳（右一）和消防局長游家懿（左一）與集資捐贈人合影。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，出席人士在會場合照。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市北聖慈善協會熱心公益捐贈基隆市消防局救護車，出席人士在會場合照。記者邱瑞杰／翻攝

公益 基隆 救護車

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