基隆首季房產交易最熱區 中正區新豐街居冠均價1100萬

基隆市政府公布今年1到3月房產交易熱區路段風雲榜，各區最受歡迎路段，中正區新豐街176件居冠，中山區復興路49居次，安樂區40件排第三。房仲分析，新豐街臨近海大學區、市場生活機能佳、近台62交流道交通便利，是交易暢旺原因，尤其租屋族多帶動買氣，吸引雙北投資客買房。

今年1到3月房產交易熱區路段，是市府依實價登錄相關資料分析出最受歡迎路段、總價、單價、坪數、類型及屋齡，提供市民購屋參考。

各區交易最受歡迎路段，以中正區新豐街176件居冠，該路段最受歡迎總價在900萬到1300萬元，均價1100萬；最受歡迎單價27萬到31萬，均價每坪30萬；最受歡迎坪數28到37坪，平均31坪；最受歡迎類型為以11樓以上有電梯住宅大樓、屋齡0到5年最搶手。

中山區復興路交易49件居次，最受歡迎單價30萬到33萬；安樂區基金一路40件第三，最受歡迎單價13萬到19萬；其次依序為暖暖區碇內街37件、信義區孝東街16件、仁愛區南榮路14件、七堵區東新街11件。其中仁愛區位市中心，新建案少，因近廟口夜市及火車站，即使屋齡41年以上，均價還維持在20萬。

市府地政處指出，基隆城市建設進步，房地產交易也隨之逐年提升，近年熱門交易區多半靠近國道往返大台北地區便利處，因房價相對雙北較低，比較好入手，吸引雙北客群買房；中正區新豐街、中山區復興路都是不斷有大型建案興建，吸引買氣，近台62、國三等交流道，有交通便利優勢，到雙北和到市區都近。