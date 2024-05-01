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台東康樂、馬蘭橋連結通車 民眾有感：真的變Come on

聯合報／ 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣政府投入8億經費興建的太平溪右岸一路通計畫，今天市區段康樂橋至馬蘭橋開放通車。記者尤聰光／攝影
台東縣政府投入8億經費興建的太平溪右岸一路通計畫，今天市區段康樂橋至馬蘭橋開放通車。記者尤聰光／攝影

台東縣政府投入8億經費興建的太平溪右岸一路通計畫，今天市區段康樂橋至馬蘭橋開放通車，縣長饒慶鈴主持，民眾很有感的說「康馬，真的變Come on」。

饒慶鈴說，太平溪右岸一路通分為5段辦理，已陸續完工通車，今天通車的康樂橋至馬蘭橋，未來民眾不用兩橋相望繞遠路，就可轉個彎相連，非常便捷。

今天通車儀式包括饒慶鈴、議長吳秀華、水利署八河分署長李宗恩及市長陳銘風等人出席，並走了一段感受新路的便利性，也向往來用路民眾揮手打招呼。

右岸一路通計畫市區段全長約6公里，今康樂橋至馬蘭橋通車後，民眾就可從利家工業區旁的南王橋，一路通到新豐里橋台11線，將帶動區域性發展。

「過去還要走正氣北路，現在不用了。」張姓市民開玩笑說，康樂橋、馬蘭橋取前面兩個字，不就是英文的Come on快一點嗎？真的變快方便多了。

建設處進一步說明，市區交通同步發展車行與人行，山海鐵馬道與右岸車行道路平交設計，步行或騎自行車民眾可用紅綠燈桿上的通行按鈕過馬路。

太平溪右岸一路通計畫，市區交通同步發展車行與人行。記者尤聰光／攝影
太平溪右岸一路通計畫，市區交通同步發展車行與人行。記者尤聰光／攝影

平溪 饒慶鈴

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