台東中央市場滿一甲子 地震不斷遷建牛步議員關注

台東市中央市場建築結構使用滿1甲子，市公所原訂計畫遷建遲無下文，花蓮大地震再次引起議員關心，促請縣府及市公所盡速檢討。市公所表示，目前安全暫無虞，遷建或重建已研議中。

市公所主任秘書周琦園說，中央市場遷建或就地重建，影響廣泛，相關計畫目前已研議中，基於安全考量，現階段會邀請專家技師再次鑑定結構，待鑑定結果出爐，再滾動調整計畫呈報縣府。

中央市場啟用至今已使用60年之久，市場建築主結構老化嚴重，2014年至2015年間就曾發生5起屋瓦掉落砸傷人案件，市公所2017年擬訂遷建，並希望遷往新台東警分局旁空地。

不過，計畫至今已過了6年，遷建遲無下文，上月初花蓮發生大地震，老舊房屋及大樓安全結構問題，再度引起議員關注，促請縣府與市公所盡速完成各項作業，以維護攤商及民眾生命財產安全。

議員黃治維說，0403花蓮大地震受災嚴重，有大樓傾倒及被貼紅單準備拆除。台東雖受災較少，但要有未雨綢繆的觀念，應全面檢視30年以上屋齡的公有及私人大樓是否安全。

議員簡維國表示，縣府應全面清查，改善補強的建物要有強制作為，以策安全。另議員張國洲則提及中央市場建物己滿60年，應列為優先拆除改建的首要目標，不能再拖延。