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台東中央市場滿一甲子 地震不斷遷建牛步議員關注
台東市中央市場建築結構使用滿1甲子，市公所原訂計畫遷建遲無下文，花蓮大地震再次引起議員關心，促請縣府及市公所盡速檢討。市公所表示，目前安全暫無虞，遷建或重建已研議中。
市公所主任秘書周琦園說，中央市場遷建或就地重建，影響廣泛，相關計畫目前已研議中，基於安全考量，現階段會邀請專家技師再次鑑定結構，待鑑定結果出爐，再滾動調整計畫呈報縣府。
中央市場啟用至今已使用60年之久，市場建築主結構老化嚴重，2014年至2015年間就曾發生5起屋瓦掉落砸傷人案件，市公所2017年擬訂遷建，並希望遷往新台東警分局旁空地。
不過，計畫至今已過了6年，遷建遲無下文，上月初花蓮發生大地震，老舊房屋及大樓安全結構問題，再度引起議員關注，促請縣府與市公所盡速完成各項作業，以維護攤商及民眾生命財產安全。
議員黃治維說，0403花蓮大地震受災嚴重，有大樓傾倒及被貼紅單準備拆除。台東雖受災較少，但要有未雨綢繆的觀念，應全面檢視30年以上屋齡的公有及私人大樓是否安全。
議員簡維國表示，縣府應全面清查，改善補強的建物要有強制作為，以策安全。另議員張國洲則提及中央市場建物己滿60年，應列為優先拆除改建的首要目標，不能再拖延。
市公所表示，中央市場2020年已完成安全結構的補強，目前暫時沒有安全上的疑慮。縣府表示，將協助公所完成相關計畫作業，並傳達中央，另中央已核定都市危險及老舊建築物結構安全性能評估及擬具重建計畫經費補助提供申請。
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