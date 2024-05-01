台肥基隆廠倒廢土 遭疑做假帳

基隆市長謝國樑去年視察中山區台肥基隆廠，發現堆置大量土方，懷疑台肥傾倒南港經貿園區C4基地廢棄土方，當時台肥澄清是購買「沃土」作水土保持，但議員發現台肥購買沃土價格遠低於市價，且無法提供土方運送影像，質疑單據作假。北市建管處表示，無法提供影像會先開罰台肥，也會審查工地完工報告。台肥否認指控。

北市議員楊植斗說，從台肥單據上發現，正常每立方公尺沃土市價約800至900元，台肥向土資場購入7200立方僅花3萬6千元，每立方花5元，僅市價180分之1；運送聯單疑冒名簽發，去年1月434張土方運送聯單中，沒有公司小章，也沒有駕駛員及經手人簽名，形式與實質均不合法。

楊植斗質疑台肥可能佯稱購買沃土到基隆做水土保持，實際上傾倒南港營建廢土。當時台肥向都發局保證可隨時調閱影像，但是最近他索取相關影像時，業者卻以年代久遠丶影像已覆蓋為由，無法提供，全案疑點重重，他要求檢調、市府查明。

北市建管處施工科長洪崇嚴說，南港C4大樓廢土規畫運到台北市、新竹縣等土資場，台肥無法提供影像可開罰9千元。

對台肥是否和土資場聯手做假單據？洪崇嚴表示，台肥前年10月到去年10月間，向國際土資場購買沃土運往基隆，也向市府申請並獲核准。

台肥晚間表示，若外界掌握具體不法事證，可向檢調單位告發或提供公司依法究辦。基隆一廠依據基隆市府核定水土保持計畫，向北市合法土資場「國際」購土，相關單據均有案可稽；至於南港C4案土方出土運送至新竹縣「全民」土資場，並未運往基隆一廠。

台肥也表示，基隆一廠水土保持計畫書列採購沃土一千餘萬費用，但未實際編列，無台肥高層與承包商掏空預算一事；2022年9月會議因有適法性疑慮，過程中即否決未執行，基隆市府曾於去年2月兩度派員至基隆一廠勘查、檢測土壤，數值皆符合法令規定。