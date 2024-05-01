都更牛步 基隆爭取增容積獎勵

基隆仁愛區聯宏社區有300多戶住家，在花蓮強震後地下室鋼筋裸露更加嚴重，市府鑑定有危險之虞已貼黃單。為加速都更速度，市府昨成立都更專案辦公室，並啟用聯宏駐點工作站，盼能衝高同意比率。市長謝國樑向中央喊話，指基隆海砂屋容積獎勵遠低於台北，不利於都更，會繼續向中央爭取，也透過都市計畫增加都更誘因。

基隆市平均屋齡約33年，超過30年老屋占近5成，高達8.5萬戶。謝國樑說，近來地震頻傳，都更更被關注，因為海砂屋容積獎勵遠低於台北，不利於基隆推動都更，基隆房價比台北低很多，會繼續向中央爭取，等待都更房子相當多，都更是未來市政重要工作。

聯宏社區總共有8棟建物，為屋齡44年老舊社區，目前都更同意比率不到一半，未來有專人提供諮詢服務、協助整合意願。

都發處長謝孝昆表示，除聯宏社區駐點工作站啟用外，市府近期在建物安全部分，正積極輔導社區爭取中央結構安全補強經費補助；容積獎勵上限的部分，立委林沛祥有與中央協調，並參考其他縣市案例，研議可能作法。

議員鄭愷玲說，住戶不該侷促在「一坪換一坪」而猶豫不前，都更重建後房子價值提高數倍。議員何淑萍表示，人工和材料一直漲，不知大地震何時要再來，都更要趕快往前走。

聯宏社區更新會理事長許記愷說，目前已鑑定為海砂屋，地下室有安全疑慮，大家不要再想「多大換多大」，而是房子的安全性。

林姓住戶說，以前沒有「一坪換一坪」條件，大家意願不高，近來餘震不斷讓大家很害怕，他會同意。李姓住戶表示，看到地下室鋼筋裸露，同意數應會大增，但還是要增加容積獎勵才能提高動機。