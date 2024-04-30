聽新聞
test
0:00 / 0:00

2026羅東鎮長選舉 藍綠都有人表態

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭報導

國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧昨天表態，參選全縣人口第二多的羅東鎮鎮長，強調不參加黨內民調，若最後沒有提名他，「那就國民黨笨嘛」，會以無黨參選；至於民進黨宜蘭縣前議員黃適超上次參選羅東鎮長落敗，2026將捲土重來，他說「自己從未離開過羅東」，為參選鎮長做好準備。

另外，被外界點名的國民黨縣議員黃琤婷及民進黨前縣議員薛呈懿，兩位女將皆是布局參選縣議員，兩人分別表示，她們會支持陳鴻禧及黃適超。

宜蘭縣議會昨天召開定期大會，陳鴻禧首度公開表示「參選到底」決心，他也是第一位明確表態參選鄉鎮市長的參選人。陳說，仍以爭取提名為優先，若未被提名，會以無黨籍參選，海闊天空。

據了解，陳鴻禧8年前就有意參選羅東鎮長，當時與現任鎮長吳秋齡競爭，經由黨部做民調結果，吳秋齡領先參選鎮長、陳鴻禧參選縣議員，他前後已經當了5屆縣議員。

國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌表示，目前除了陳鴻禧議員，尚無其他人表態要選羅東鎮長，他對於陳鴻禧堅定的參選意志，「樂觀其成」。

民進黨部分，曾任五結鄉縣議員、前副縣長的黃適超布局已久，他上次參選羅東鎮長，以784票之差敗給現任鎮長吳秋齡，近來常住羅東、勤跑基層，為參選下屆羅東鎮長做準備，昨天他強調，從上次鎮長選舉過後，「自己從未離開過羅東」。

國民黨 羅東 議員

延伸閱讀

民進黨：中共兩面手法 藉國民黨破壞台灣國安與民主

宜蘭縣羅東鎮長選舉 藍綠陣營都已有人表態

表態選羅東鎮長 陳鴻禧：若提名其他人就國民黨笨

影／綠批陸惠台「養套殺」 朱立倫：冷嘲熱諷怎交流？

相關新聞

體育館設備老舊 基市籌4千萬改善

基隆市立體育館近期辦大型演唱會和球賽，市府發現硬體設施有待提升，下月將向市議會提出追加預算1150萬元，搭配向中央爭取補...

2026羅東鎮長選舉 藍綠都有人表態

國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧昨天表態，參選全縣人口第二多的羅東鎮鎮長，強調不參加黨內民調，若最後沒有提名他，「那就國民黨笨嘛」...

迎接母親節 397條蛋糕贈送宜蘭弱勢家庭母親

迎接即將到來母親節，宜蘭有部分弱勢家庭的母親為了生活而忙碌，根本無瑕過母親節，可能也沒人幫他們過節。縣政府為感謝每位辛苦...

強震後賞鯨業2周沒遊客 盼「花蓮人救花蓮人」互助

海洋委員會海洋保育署推動「友善賞鯨」，今天到花蓮表揚10名宜花東賞鯨船長，感謝他們在海洋保育的貢獻，下午出海力挺花蓮震後...

民進黨宜蘭前縣議員黃適超捲土重來 布局參選羅東鎮長

宜蘭縣前縣議員黃適超上次參選羅東鎮長，以不到800票之差落敗，面對2026下屆五合一選舉，將捲土重來。他今天表示，「自己...

2026宜蘭鄉鎮長選舉第1槍 陳鴻禧：不接受民調、參選羅東鎮長到底

距離2026年大選還有兩年半，各派系摩拳擦掌。國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧今天受訪，首度表達參選羅東鎮長的決心，不接受也不參加...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。