2026羅東鎮長選舉 藍綠都有人表態

國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧昨天表態，參選全縣人口第二多的羅東鎮鎮長，強調不參加黨內民調，若最後沒有提名他，「那就國民黨笨嘛」，會以無黨參選；至於民進黨宜蘭縣前議員黃適超上次參選羅東鎮長落敗，2026將捲土重來，他說「自己從未離開過羅東」，為參選鎮長做好準備。

另外，被外界點名的國民黨縣議員黃琤婷及民進黨前縣議員薛呈懿，兩位女將皆是布局參選縣議員，兩人分別表示，她們會支持陳鴻禧及黃適超。

宜蘭縣議會昨天召開定期大會，陳鴻禧首度公開表示「參選到底」決心，他也是第一位明確表態參選鄉鎮市長的參選人。陳說，仍以爭取提名為優先，若未被提名，會以無黨籍參選，海闊天空。

據了解，陳鴻禧8年前就有意參選羅東鎮長，當時與現任鎮長吳秋齡競爭，經由黨部做民調結果，吳秋齡領先參選鎮長、陳鴻禧參選縣議員，他前後已經當了5屆縣議員。

國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌表示，目前除了陳鴻禧議員，尚無其他人表態要選羅東鎮長，他對於陳鴻禧堅定的參選意志，「樂觀其成」。

民進黨部分，曾任五結鄉縣議員、前副縣長的黃適超布局已久，他上次參選羅東鎮長，以784票之差敗給現任鎮長吳秋齡，近來常住羅東、勤跑基層，為參選下屆羅東鎮長做準備，昨天他強調，從上次鎮長選舉過後，「自己從未離開過羅東」。