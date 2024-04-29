宜蘭縣羅東鎮長選舉 藍綠陣營都已有人表態

距離2026年宜蘭縣羅東鎮長選舉雖還有一段時間，藍綠陣營皆有人願意投入。國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧今天表態參選；民進黨前宜蘭縣副縣長黃適超也願意投入，但須尊重黨內體制。

羅東鎮向來是宜蘭縣商業中心，屬於蘭陽溪以南重鎮；蘭陽溪以北較為繁榮的地方，則是宜蘭市。

「我絕對保證參選到底」，曾連任5屆縣議員的陳鴻禧今天在縣議會表態，參選2026年羅東鎮長選舉。他說，將不參加黨內初選與民調，就算未獲得提名也一定參選到底，希望黨部要以勝選考量，做好提名人選評估與規劃；現在檯面上人選，大家都看得很清楚，若提名別人就是「國民黨笨」。

他表示，任職這5屆縣議員來，在公部門不管監督縣府或選民服務區塊，他做得很順利，羅東是一個很小的地方，要怎麼建設很多想法與規劃，他喜歡運動，羅東有很多可以運動的地方，可以規劃一些展館場所，讓羅東變成養生與健康城市。

黃適超曾在2022年參選過羅東鎮長，以不到800票之差落敗，面對2026鎮長選舉，將捲土重來。

黃適超今天說，自己從未離開過羅東，羅東鎮近年來工商發展已被宜蘭市磁吸過去，他希望再度耕耘羅東鎮，促進工商發展，讓鎮民有更好的生活與休閒空間。

國民黨籍的羅東鎮公所主任秘書蔡宜潔說，近年來走訪基層，確實有人希望她更上一層樓，投入鎮長選舉，但到目前為止沒有這樣規劃。

國民黨籍縣議員黃琤婷也被認為是未來鎮長人選，但她今天表示，先把議員工作做好，其他規劃暫時未打算。