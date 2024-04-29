全國賽移師體育館設備卻老舊 基市府籌4千萬元改善

基隆市立體育館近期舉辦大型演唱會和球賽，市府發現硬體設施有待提升，下月將向市議會提出追加預算1150萬元，搭配向中央爭取補助，預計投入超過4000萬元，便換觀眾席座位、增設大型冷氣、轉播螢幕及改善2廁環境，提供市民更好的運動設施及觀賞球賽環境。

基市府去年12月23日在市立體育館舉辦年終演唱會，邀請藝人安心亞開場，玖壹壹壓軸，出現基隆難得一見的演出盛況。今年又有大專籃球聯賽（UBA）、全國學生舞蹈比賽北區甲組決賽、第21屆SBL暨第19屆WSBL超級籃球聯賽事移師基隆，也選擇在市立體育館舉辦，「實戰」後凸顯硬體設備有待提升。

基隆市長謝國樑說，推廣基隆多元運動風氣，必須先建置更舒適完善的軟硬體設施和運動環境。市府將辦理追加預算送議會審議，並向中央爭取經費，改善市立體育館環境，讓體育館更現代化，市民朋友使用更便利。

基隆市立田徑場長林柏樹表示，市立體育館已完成啟用約40年，前年完成結構補強及外牆拉皮工程，但內部設備仍有待考善。體育館近年使用率高，市府為提供民眾更好的運動設施及觀賞球賽環境，將提追加預算1150萬元，下月送交議會定期會審議。