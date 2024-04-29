強震後賞鯨業2周沒遊客 盼「花蓮人救花蓮人」互助
海洋委員會海洋保育署推動「友善賞鯨」，今天到花蓮表揚10名宜花東賞鯨船長，感謝他們在海洋保育的貢獻，下午出海力挺花蓮震後觀光產業。賞鯨業者表示，在地震後已長達2周沒有接到遊客訂單，希望中央單位關心產業，也呼籲在地民眾「花蓮人救花蓮人」，彼此互助度過難關。
海保署今天表揚賞鯨船長，也請業者安排2艘賞鯨船，帶領100多位小朋友出海賞鯨，提倡友善賞鯨，也力挺震後觀光產業。
獲表揚的33歲船長王煇荃說，投入賞鯨業已邁入第4年，從事賞鯨工作前在陽明海運服務，期間去過很多國家，不過回到花蓮後，才發現東部的海是全世界最漂亮的海。
王煇荃說，雖然台灣四面環海，但很多人卻不了解這片海域，希望透過自己的專業，推廣賞鯨活動，讓更多民眾認識鄰近美麗的太平洋。
海保署長黃向文表示，賞鯨船長不僅具備海洋職人專業，賞鯨船與鯨豚間和諧互動，對鯨豚保育更有熱誠的心，肯定船長對海洋生態保護的承諾，期許未來能持續秉持熱情與責任感，成為海洋保育的先鋒，守護這片海洋。
賞鯨業者呂世明表示，地震重創觀光產業，賞鯨船已超過2周都沒有1個客人，希望中央單位能關心地方產業，給予業者鼓勵與支持。現在有部分在地民眾與學校單位報名出海賞鯨，希望在觀光客還沒進來之前，盼「花蓮人救花蓮人」，一起度過難關。
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