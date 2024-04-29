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民進黨宜蘭前縣議員黃適超捲土重來 布局參選羅東鎮長

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
黃適超可能捲土重來，代表民進黨參選羅東鎮長。本報資料照
黃適超可能捲土重來，代表民進黨參選羅東鎮長。本報資料照

宜蘭縣前縣議員黃適超上次參選羅東鎮長，以不到800票之差落敗，面對2026下屆五合一選舉，將捲土重來。他今天表示，「自己從未離開過羅東」，為建設羅東、參選鎮長做好準備。

國民黨縣議員陳鴻禧今天上午受訪時表達「參選到底」的決心，而且不接受也不參加黨內初選民調，國民黨檯面上最具實力的人，他相信自己可以贏得勝選。

至於民進黨部分，曾任五結鄉縣議員、前副縣長的黃適超布局已久，他上次參選羅東鎮長，以784票之差敗給現任鎮長吳秋齡，近來常住羅東、勤跑基層，為參選下屆羅東鎮長做準備，今天受訪時強調，從上次鎮長選舉過後，「自己從未離開過羅東」。

至於被外界點名的國民黨縣議員黃琤婷及民進黨前縣議員薛呈懿，兩位女將皆是布局參選縣議員，兩人分別表示，她們會支持陳鴻禧及黃適超。

羅東 議員 黃適超

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