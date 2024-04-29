2026宜蘭鄉鎮長選舉第1槍 陳鴻禧：不接受民調、參選羅東鎮長到底

距離2026年大選還有兩年半，各派系摩拳擦掌。國民黨宜蘭縣議員陳鴻禧今天受訪，首度表達參選羅東鎮長的決心，不接受也不參加黨內民調，黨部可以去評估目前檯面上的人誰能勝選？若最後沒有提名他的話，「那就國民黨笨嘛」。

對此，國民黨宜蘭縣黨部代理主委林明昌表示，目前除了陳鴻禧議員，尚無其他人表態要選羅東鎮長，他對於陳鴻禧堅定的參選意志，「樂觀其成」。

宜蘭縣議會今天召開定期大會，開幕儀式結束後陳鴻禧議員受訪，首度公開表示「參選到底」決心，不接受民調，他也是面對2026年大選中，第一位明確表態參選鄉鎮市長的參選人。陳鴻禧說，仍以爭取提名為優先，若未被提名，會以無黨籍參選，海闊天空。

據了解，陳鴻禧8年前就有意參選羅東鎮長，當時與現任鎮長吳秋齡競爭，經由黨部做民調結果，吳秋齡領先參選鎮長、陳鴻禧參選縣議員，他前後已經當了5屆縣議員。

陳鴻禧表示，國民黨縣黨部可以去評估現在檯面上的人，誰有實力可以把羅東治理的比較好？要以勝選考量，黨部如果要像以前一樣去做民調初選，「他絕不同意，也不參加」，若不提名他，一樣參選到底。

他說，這屆縣議員選舉結束後，很多朋友告訴他，已經當了第五屆縣議員，再當那麼多屆議員，實在也沒意思，朋友要他參選下屆羅東鎮長，要不然以後都不支持他，那時候，他就下定決心參選下屆羅東鎮長。

陳鴻禧說，他原本有兩家營造廠投標公共工程，選上議員時全部清空，做一位專職議員，他對公共工程建設及公部門事務很了解，不管是監督縣政府或選民服務都做得很順利，尤其羅東鎮是一個很小地方，他有很多建設羅東的想法跟規劃，例如羅東有很多可以運動的地方，可以規劃一些運動場所，讓羅東鎮成為養生跟健康的城市。