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潮境公園1人溺亡 基隆市府：保育區水域關閉1天

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
一名男學生今早被人發現在基隆潮境公園保育區海域溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝
一名男學生今早被人發現在基隆潮境公園保育區海域溺水，送醫不治。記者邱瑞杰／翻攝

基隆潮境公園保育區海域今天早上發現一溺水男大生，到院前已無生命跡象，送院後仍不治。經查該生並未依規申請保育區潛水，且身上有大量重物，基隆市政府為慎重起見，暫時封閉潮境保育區水域1天，以釐清該男子身分及其死亡原因，並維護民眾安全。

基隆市政府產業發展處處長林鼎超表示，目前潮境保育區針對水域遊憩部分設有總量管制，如需進行水域活動需事先申請，且應於開放時間內由指定出入口進出水域。經查男大生並未依規申請，市府目前已調閱入口相關監視器提供調查。

潮境保育區因水下生態豐富，是北台灣潛水客的朝聖之地，惟過量的遊憩行為已對當地生態造成影響，基隆市政府為進行海洋資源保護於113年4月1日開始進行總量管制，採行線上實名制登記措施，並採上下午分流制度。陸域每天以200人為限，水域平日200人、假日400人為限。當地6里居民及經專案申請的研究調查人員不在此限。民眾申請經審核通過，要在開放期間上午7時至晚上6時由指定出入口進出。

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基隆 林鼎超 監視器

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