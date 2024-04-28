台東警擴編「關老師」 心輔咖啡廳體貼隱私

員警執勤工作壓力大，台東縣警察局長梁東山上任後，擴編關老師員額，新增女性關老師，打破清一色全是男性編制；與身心醫療院所簽約提供專業諮商，選在不顯眼地下室設「咖啡廳」，員警可隨時進入，放鬆談心。

各地警局設關老師，擔任心理諮商及輔導工作。台東縣警局訓練科指出，全縣員警1028人，女警168人，1月底挑選9人接受關老師課程，7人是女性。

局長梁東山表示，走動式管理讓他發現關老師員額比不夠，所以從1人增加到9人，且考量女性員警愈來愈多，另增女性關老師；前往警政署受正規完善心輔訓練後，配置局本部及4個轄區分局，主動關懷同事。

「警察也是人！需要被關心。」梁東山說，外界覺得台東勤務少又單純，沒必要強化心輔功能，這想法大錯特錯，畢竟是人就有身心問題，事前預防遠勝於事後亡羊補牢。

他說，光有關老師不夠，另與部立台東醫院及心理諮商診所簽約合作，合計有6位心理諮商師和醫師提供服務，不用擔心隱私曝光，就連他也不會知道有誰去諮商或就醫。