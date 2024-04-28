聽新聞
test
0:00 / 0:00

強化救災能量 基隆擬設搜救犬隊

聯合報／ 記者游明煌王長鼎／連線報導

花蓮0403強震救災過程各縣市特搜隊搜救犬表現亮眼，是找到罹難者的功臣，但基隆市目前並無搜救犬，主要是受限經費有限及沒有專業領犬員，市長謝國樑昨說要讓基隆特搜隊也有搜救犬；有9隻搜救犬的新北市消防局建議，成立並不難，重點在平時照顧要有耐心和專業，「把牠們當成搜救隊的一員來訓練」。

基隆特搜隊這次遠赴花蓮支援救災，謝國樑指出，基隆特搜隊回來後，他與隊員開會，研議讓基隆的特搜隊要搭配搜救犬，成為北台一個經過認證、擁有專業配備能力的搜救隊，這是市府努力的方向，消防局提出計畫與經費需求，他認為可行。

基隆消防局長游家懿說，基隆搜救隊回來後發現搜救犬在救災表現很亮眼，因此基隆的搜救量能可以再提升，且搜救犬也是要通過中級搜救隊認證必要條件，因市長支持，目前正在訂定相關計畫引進搜救犬，培訓消防隊員擔任領犬員。

消防局認為，災難發生時應沒有直轄市和非直轄市的分別，中央如統籌規畫搜救犬，補助設備及經費更好。

新北搜救犬執行多年可為借鏡，目前新北市搜救犬共計9隻，其中已通過國際IRO評量檢測之搜救犬5隻，高級3隻、中級1隻、初級1隻；另有2隻路徑追蹤犬、2隻瓦礫培訓犬。

新北市消防局說，一年的經費約需90萬，依照指揮中心任務派遣出勤震災、山搜或失蹤協尋等案件。近年在黑鷹直升機墜毀、太魯閣號列車出軌、虎豹潭事故、花蓮玉里地震民宅倒塌、卡努颱風南投仁愛鄉土石流及今年花蓮地震都出勤救災。

搜救隊員說，搜救犬具高機動性、靈敏嗅覺和搜索範圍廣等特性，執行救援任務能辨別出人類的氣味、賀爾蒙等生命跡象，對救災量能可大為提升。領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救量能，災難發生時才能派上用場。

基隆 搜救犬

延伸閱讀

花蓮強震搜救犬建功 基隆擬成立搜救犬隊強化救災能量

四接環評應納地方意見 謝國樑將訪環境部長：別再異地開會

謝國樑盼四接環評納基市府意見 別再異地開會

等不到現任環境部長來訪 謝國樑想拜會新任部長談四接

相關新聞

花蓮震後拚觀光 奇萊玩一夏報名

花蓮市公所的「奇萊玩一夏」自行車活動今年規畫3條路線，長度分別為35、59及63公里，跨越花蓮市等5市鄉，搭配導覽解說、...

宜蘭推環保葬 五結增8千穴位

宜蘭縣五結鄉率全縣之先，斥資3億6千萬將打造納骨堂暨多元葬法園區，設溪南第一處花葬區域，完成整地，目前已在申請建照，若順...

強化救災能量 基隆擬設搜救犬隊

花蓮0403強震救災過程各縣市特搜隊搜救犬表現亮眼，是找到罹難者的功臣，但基隆市目前並無搜救犬，主要是受限經費有限及沒有...

台東警擴編「關老師」 心輔咖啡廳體貼隱私

員警執勤工作壓力大，台東縣警察局長梁東山上任後，擴編關老師員額，新增女性關老師，打破清一色全是男性編制；與身心醫療院所簽...

蘭嶼、綠島進入旺季！台東警力重兵登島取締違規 首日抓5件酒駕

台東蘭嶼、綠島漸進入旅遊旺季，警方統計過去2年累計發生183件交通事故，造成4死逾200傷，為保障島上居民及遊客安全，警...

凌晨地震台7甲線南山村米摩登路段坍塌 雙向受阻

今天凌晨2時許再度發生規模6.1的地震，中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里處南山村米摩登路段，受到地震與鋒面降雨影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。