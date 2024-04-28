強化救災能量 基隆擬設搜救犬隊

花蓮0403強震救災過程各縣市特搜隊搜救犬表現亮眼，是找到罹難者的功臣，但基隆市目前並無搜救犬，主要是受限經費有限及沒有專業領犬員，市長謝國樑昨說要讓基隆特搜隊也有搜救犬；有9隻搜救犬的新北市消防局建議，成立並不難，重點在平時照顧要有耐心和專業，「把牠們當成搜救隊的一員來訓練」。

基隆特搜隊這次遠赴花蓮支援救災，謝國樑指出，基隆特搜隊回來後，他與隊員開會，研議讓基隆的特搜隊要搭配搜救犬，成為北台一個經過認證、擁有專業配備能力的搜救隊，這是市府努力的方向，消防局提出計畫與經費需求，他認為可行。

基隆消防局長游家懿說，基隆搜救隊回來後發現搜救犬在救災表現很亮眼，因此基隆的搜救量能可以再提升，且搜救犬也是要通過中級搜救隊認證必要條件，因市長支持，目前正在訂定相關計畫引進搜救犬，培訓消防隊員擔任領犬員。

消防局認為，災難發生時應沒有直轄市和非直轄市的分別，中央如統籌規畫搜救犬，補助設備及經費更好。

新北搜救犬執行多年可為借鏡，目前新北市搜救犬共計9隻，其中已通過國際IRO評量檢測之搜救犬5隻，高級3隻、中級1隻、初級1隻；另有2隻路徑追蹤犬、2隻瓦礫培訓犬。

新北市消防局說，一年的經費約需90萬，依照指揮中心任務派遣出勤震災、山搜或失蹤協尋等案件。近年在黑鷹直升機墜毀、太魯閣號列車出軌、虎豹潭事故、花蓮玉里地震民宅倒塌、卡努颱風南投仁愛鄉土石流及今年花蓮地震都出勤救災。

搜救隊員說，搜救犬具高機動性、靈敏嗅覺和搜索範圍廣等特性，執行救援任務能辨別出人類的氣味、賀爾蒙等生命跡象，對救災量能可大為提升。領犬員與搜救犬平時透過訓練、測驗、培訓等維持搜救量能，災難發生時才能派上用場。