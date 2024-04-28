聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮震後拚觀光 奇萊玩一夏報名

聯合報／ 記者王燕華／花蓮報導
花蓮市「奇萊玩一夏」活動即起報名，共有3條不同的騎乘路線，盼為震後的花蓮觀光注入一劑強心針。記者王燕華／攝影
花蓮市「奇萊玩一夏」活動即起報名，共有3條不同的騎乘路線，盼為震後的花蓮觀光注入一劑強心針。記者王燕華／攝影

花蓮市公所的「奇萊玩一夏」自行車活動今年規畫3條路線，長度分別為35、59及63公里，跨越花蓮市等5市鄉，搭配導覽解說、特色DIY、在地風味餐等，市長魏嘉彥表示，0403地震重創花蓮，地震過後外地遊客不來了，但花蓮依舊美麗，這3條路線都是安全路線，歡迎民眾來玩。

「奇萊玩一夏」今年邁入第5年，3條路線都從花蓮火車站出發，35公里「親近太平洋」，沿途經過貨櫃星巴克、阿美麻糬、花蓮港景觀橋、台肥海洋深層水園區、七星潭風景區等；59公里的「來趣森呼吸」，往南經吉安慶修院、鯉魚潭、池南國家森林遊樂區後，在立川漁場享用午餐及摸蜆體驗，經東華大學及貨櫃星巴克、太平洋公園回到花蓮火車站。

3條路線中最長的是63公里的「探索達基力」，則是一路向北，行經新城老街、玩味蕃樂園、太魯閣遊客中心，於達基力部落屋享用原住民特色餐點及手作體驗後，再到崇德瑩農場及七星潭風景區。

市公所表示，「奇萊玩一夏」從6月22日至9月1日的周六或周日，共12梯次，即起至5月3日開放網路報名，每梯次50人，12歲至70歳且140公分以上，具自行車騎乘經驗且騎行穩定度佳者。

火車站 自行車 花蓮

延伸閱讀

花蓮地震災情不斷…國民黨立委團訪陸後 陸國台辦：捐組合屋給花蓮

KID曬花蓮火燒雲提醒「小心為妙」...8hr後真的震了 網直呼：預言家

震不停！花蓮店員出奇招防災損 「飲品強制躺平」獲2萬人讚妙計

花蓮天空驚見「火燒雲」！他問「是地震前兆」？氣象署公布解答

相關新聞

花蓮震後拚觀光 奇萊玩一夏報名

花蓮市公所的「奇萊玩一夏」自行車活動今年規畫3條路線，長度分別為35、59及63公里，跨越花蓮市等5市鄉，搭配導覽解說、...

宜蘭推環保葬 五結增8千穴位

宜蘭縣五結鄉率全縣之先，斥資3億6千萬將打造納骨堂暨多元葬法園區，設溪南第一處花葬區域，完成整地，目前已在申請建照，若順...

強化救災能量 基隆擬設搜救犬隊

花蓮0403強震救災過程各縣市特搜隊搜救犬表現亮眼，是找到罹難者的功臣，但基隆市目前並無搜救犬，主要是受限經費有限及沒有...

台東警擴編「關老師」 心輔咖啡廳體貼隱私

員警執勤工作壓力大，台東縣警察局長梁東山上任後，擴編關老師員額，新增女性關老師，打破清一色全是男性編制；與身心醫療院所簽...

蘭嶼、綠島進入旺季！台東警力重兵登島取締違規 首日抓5件酒駕

台東蘭嶼、綠島漸進入旅遊旺季，警方統計過去2年累計發生183件交通事故，造成4死逾200傷，為保障島上居民及遊客安全，警...

凌晨地震台7甲線南山村米摩登路段坍塌 雙向受阻

今天凌晨2時許再度發生規模6.1的地震，中橫公路宜蘭支線台7甲線36.8公里處南山村米摩登路段，受到地震與鋒面降雨影響，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。