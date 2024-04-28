花蓮震後拚觀光 奇萊玩一夏報名

花蓮市公所的「奇萊玩一夏」自行車活動今年規畫3條路線，長度分別為35、59及63公里，跨越花蓮市等5市鄉，搭配導覽解說、特色DIY、在地風味餐等，市長魏嘉彥表示，0403地震重創花蓮，地震過後外地遊客不來了，但花蓮依舊美麗，這3條路線都是安全路線，歡迎民眾來玩。

「奇萊玩一夏」今年邁入第5年，3條路線都從花蓮火車站出發，35公里「親近太平洋」，沿途經過貨櫃星巴克、阿美麻糬、花蓮港景觀橋、台肥海洋深層水園區、七星潭風景區等；59公里的「來趣森呼吸」，往南經吉安慶修院、鯉魚潭、池南國家森林遊樂區後，在立川漁場享用午餐及摸蜆體驗，經東華大學及貨櫃星巴克、太平洋公園回到花蓮火車站。

3條路線中最長的是63公里的「探索達基力」，則是一路向北，行經新城老街、玩味蕃樂園、太魯閣遊客中心，於達基力部落屋享用原住民特色餐點及手作體驗後，再到崇德瑩農場及七星潭風景區。

市公所表示，「奇萊玩一夏」從6月22日至9月1日的周六或周日，共12梯次，即起至5月3日開放網路報名，每梯次50人，12歲至70歳且140公分以上，具自行車騎乘經驗且騎行穩定度佳者。