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宜蘭耗資3億6千萬推環保葬園區 將在五結鄉增8千穴位　

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭即時報導
五結納骨堂預定用地約1公頃，本來也是公墓，目前原先的2500多個土葬墓已經遷移到暫厝區，未來將設置可容納2萬4500個塔位的納骨堂，與8000個可循環利用穴位的環保葬區。圖／五結鄉公所提供
五結納骨堂預定用地約1公頃，本來也是公墓，目前原先的2500多個土葬墓已經遷移到暫厝區，未來將設置可容納2萬4500個塔位的納骨堂，與8000個可循環利用穴位的環保葬區。圖／五結鄉公所提供

宜蘭縣推動環保殯葬，福園等殯葬場所設有樹葬區域，五結鄉更率全縣之先，將打造納骨堂暨多元葬法園區，設有溪南第一處花葬區域，昨天完成整地作業，目前已在申請建照，若順利預計2025年底完工，提供8000個環保葬穴位，可循環使用，價錢也遠比傳統葬法低廉。

五結鄉公所社會課表示，目前鄉內並無納骨塔，約有20公頃公有墓員都是土葬形式，公所2020年規畫興建納骨塔，搭配政府推動環保殯葬的政策，設計成環保多元葬法園區，除了高3層樓、共2萬4500個塔位的納骨堂，還有8000個穴位的樹葬、花葬等環保葬專區。

社會課指出，根據殯葬管理條例，環保葬的穴位可循環利用，也不會設置牌位，家屬若需祭拜可到下葬穴位奉上鮮花，或是到納骨堂佛堂祭拜；由於環保葬的特性，基本上不占空間，只須要收取數千元手續費，遠較傳統喪葬低廉，更重要的是推動環境永續。

五結納骨堂預定用地約1公頃，本來也是公墓，去年底公墓內2500餘座土葬墓已完成火化遷移到暫厝區，待納骨堂完工優先遷入；昨天基地起掘、整地工程完工，公所也申請建照，目前縣府尚在審核，若一切順利，1個月後就可開工，預計明年底完工，耗資約3億6000萬元，公所全額負擔。

縣府民政處長張謙祥指出，縣府推動環保殯葬，包含員山福園、蘇澳軍人公墓等都有設置樹葬區域，也一直致力宣導；目前使用人數不多，傳統觀念改變不易，20多年前推動土葬改火葬也不順利，經過整體環境變遷，才達到目前90%左右的火葬比例，環保葬也相同，需要慢慢推動。

宜蘭縣推動環保殯葬，員山福園等區域設置樹葬區，但使用人數不高，縣府坦言傳統觀念改變不易，需要慢慢推動。圖為福園。記者陳敬丰／攝影
宜蘭縣推動環保殯葬，員山福園等區域設置樹葬區，但使用人數不高，縣府坦言傳統觀念改變不易，需要慢慢推動。圖為福園。記者陳敬丰／攝影
五結鄉納骨堂暨環保多元葬法園區昨天整地完成，目前正在申請建照，若順利1個月後可開工，明年底完工。圖／五結鄉公所提供
五結鄉納骨堂暨環保多元葬法園區昨天整地完成，目前正在申請建照，若順利1個月後可開工，明年底完工。圖／五結鄉公所提供

公墓 宜蘭 樹葬

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