快訊

震不停！凌晨3點13分花蓮又見規模5.0地震 最大震度4級

聽新聞
test
0:00 / 0:00

陳揆1年7度訪宜蘭 綠營：無關2026

聯合報／ 記者陳敬丰／宜蘭報導

行政院長陳建仁昨到宜蘭考察宜蘭羅東鐵路高架化、台2庚延伸線規畫，是他近1年來第7次到宜蘭；外界認為綠營在員山鄉議員補選失利後仍加強經營，劍指2026意味濃；綠營地方人士卻說，2026人選還沒定，黨內變數還很多。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫昨天通過環評專案小組初審會議，將拚2034年完工；台2庚線延伸案穿越頭城等8鄉鎮市，北起烏石港、南抵利澤工業區，串聯冬山河等觀光景點，也緩解市區壅塞，盼2037年完工，縣長林姿妙承諾縣府會全力配合作業。交通部長王國材說，宜蘭建設雖晚，但都是大建設；行政院長陳建仁強調在宜蘭挹注的交通建設經費已超過3千億元。

綠營今年大選在宜蘭總統、立委選舉雙贏，一掃2022地方選舉失利陰影，士氣大振，負責操盤的前代理縣長陳金德喊出「2026奪回縣長」；未料不到3個月就風雲變色，本月13日員山鄉縣議員補選，藍營力挺的黃雯如勝出，員山鄉30年來首次沒有綠營議員，被視為鐵票鬆動。

即使如此，綠營仍不放棄「民主聖地」，陳建仁去年5月起頻繁造訪宜蘭，先視察蘇澳溪分洪工程，8月下旬視察羅東國小通學廊道，10月底仁澤地熱發電廠，11月倉前安居社會住宅動工，今年2月初宜蘭監獄，3月到林業文化園區出席植樹節，昨天視察2大交通建設。

陳建仁頻繁到宜蘭，被聯想是為綠營布局2026。知情人士說，公共工程委員會準主委陳金德從未否認參選宜蘭縣長意圖，而中央由綠營繼續執政，只要投入建設，都是為綠營參選2026增加籌碼。

綠營人士認為現在談2026人選為時尚早，縣黨部主委選舉5月26日才有結果，正國會縣議員謝燦輝及新賴系邱嘉進誰會出線，對2026縣長人選有重要影響；陳金德固然是潛在人選，前立委陳歐珀、宜蘭市前市長江聰淵和冬山鄉長林峻輔也都有機會。

地方人士說，陳建仁和陳金德派系不同，陳建仁頻繁到宜蘭是因宜蘭的交通建設確實重要，二來是卸任在即，為諸多建設進度把關。

宜蘭 陳建仁 陳金德

延伸閱讀

陳建仁：設置上下客貨臨停處 力拚上半年完備

8個月破千件事故、奪74命 陳揆：加強盤點易自撞電桿

【重磅快評】有地震就要反核？陳建仁沒做好的功課

賴清德公布新國安團隊 陳建仁：寄予厚望

相關新聞

因應基捷工程 堵南街擬拓寬

基隆捷運建設計畫進行中，基隆市府日前再開推動專案小組會議，討論基隆捷運用地取得、堵南街拓寬、北五堵車站聯外道路新闢等議題...

基隆城際轉運站7月啟用

基隆城際轉運站7月將啟用，市府交通處前天找來國道客運及市區公車業者，派車壓力測試未來尖峰時段行車動線及進出站秩序。評估後...

不敵強震 花蓮藍天麗池飯店將重建

花蓮0403大地震後餘震不斷，累積已上千起，目前累計紅單戶62件，包括本月23日接連餘震後新增5件紅單，其中藍天麗池飯店...

陳揆1年7度訪宜蘭 綠營：無關2026

行政院長陳建仁昨到宜蘭考察宜蘭羅東鐵路高架化、台2庚延伸線規畫，是他近1年來第7次到宜蘭；外界認為綠營在員山鄉議員補選失...

蘭嶼發電廠 運油車竟無牌

台電蘭嶼發電廠使用高級柴油發電機組發電，但有遊客發現載運油品的貨車竟是無牌車，直呼「這樣也可以？」台電台東區處表示，會要...

2024臺灣國際熱氣球嘉年華來啦！台東空氣品質全國奪冠 一起飛上高空「深呼吸」

台灣東部素來以「好山、好水、好風景」聞名，是不少人遠離都市塵囂的國旅首選！《網路溫度計DailyView》於2023年分析「年輕人愛上台東的3大原因」發現，包括部落飲食文化、結合永續及藝術的人文環境...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。