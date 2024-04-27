陳揆1年7度訪宜蘭 綠營：無關2026

行政院長陳建仁昨到宜蘭考察宜蘭羅東鐵路高架化、台2庚延伸線規畫，是他近1年來第7次到宜蘭；外界認為綠營在員山鄉議員補選失利後仍加強經營，劍指2026意味濃；綠營地方人士卻說，2026人選還沒定，黨內變數還很多。

宜蘭至羅東鐵路高架化計畫昨天通過環評專案小組初審會議，將拚2034年完工；台2庚線延伸案穿越頭城等8鄉鎮市，北起烏石港、南抵利澤工業區，串聯冬山河等觀光景點，也緩解市區壅塞，盼2037年完工，縣長林姿妙承諾縣府會全力配合作業。交通部長王國材說，宜蘭建設雖晚，但都是大建設；行政院長陳建仁強調在宜蘭挹注的交通建設經費已超過3千億元。

綠營今年大選在宜蘭總統、立委選舉雙贏，一掃2022地方選舉失利陰影，士氣大振，負責操盤的前代理縣長陳金德喊出「2026奪回縣長」；未料不到3個月就風雲變色，本月13日員山鄉縣議員補選，藍營力挺的黃雯如勝出，員山鄉30年來首次沒有綠營議員，被視為鐵票鬆動。

即使如此，綠營仍不放棄「民主聖地」，陳建仁去年5月起頻繁造訪宜蘭，先視察蘇澳溪分洪工程，8月下旬視察羅東國小通學廊道，10月底仁澤地熱發電廠，11月倉前安居社會住宅動工，今年2月初宜蘭監獄，3月到林業文化園區出席植樹節，昨天視察2大交通建設。

陳建仁頻繁到宜蘭，被聯想是為綠營布局2026。知情人士說，公共工程委員會準主委陳金德從未否認參選宜蘭縣長意圖，而中央由綠營繼續執政，只要投入建設，都是為綠營參選2026增加籌碼。

綠營人士認為現在談2026人選為時尚早，縣黨部主委選舉5月26日才有結果，正國會縣議員謝燦輝及新賴系邱嘉進誰會出線，對2026縣長人選有重要影響；陳金德固然是潛在人選，前立委陳歐珀、宜蘭市前市長江聰淵和冬山鄉長林峻輔也都有機會。

地方人士說，陳建仁和陳金德派系不同，陳建仁頻繁到宜蘭是因宜蘭的交通建設確實重要，二來是卸任在即，為諸多建設進度把關。